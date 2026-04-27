Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, ο πρώην πρωθυπουργός περίμενε τις εξελίξεις στον Άρειο Πάγο πριν κινηθεί νομικά
Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το ενδεχόμενο κατάθεσης μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά για την υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με όσα είπε το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026) η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News.

Στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φέρεται να περίμενε τις σχετικές δικαστικές εξελίξεις πριν καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του και αν θα καταθέσει μήνυση.

 

Όπως υπενθύμισε, ο Αντώνης Σαμαράς είχε αναφερθεί στο ζήτημα και στη Βουλή, λέγοντας ότι είχε λάβει και πατήσει το επίμαχο κακόβουλο μήνυμα.

Στο ερώτημα αν η υπόθεση θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, η απάντηση της Χριστίνας Κοράη ήταν: «Δεν το αποκλείω».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo