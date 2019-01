Ζάεφ: Συγχαρητήρια φίλε μου Αλέξη!

Συγχαρητήρια φίλε μου Αλέξη, μαζί με τους λαούς μας φτάσαμε σε μία ιστορική νίκη, σημειώνει ο Ζάεφ, εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Επιπλέον, εύχεται ειρήνη και πρόοδο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια!

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz

— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) January 25, 2019