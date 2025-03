Σάρωσε στα φετινά Όσκαρ η ταινία «Anora» κερδίζοντας πέντε χρυσά αγαλματίδια από τις έξι υποψηφιότητες για τις οποίες είχε προταθεί κλέβοντας την παράσταση σε μια βραδιά όπου ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ.

Η ταινία «Anora» όχι μόνο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά τιμήθηκε και με το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Υπάρχει φυσικά και η Mikey Madison που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο στα Οσκαρ για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ το επίτευγμα του οποίου έχει καταφέρει μόνο ο Γουόλτ Ντίσνεϊ. Έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει 4 προσωπικά αγαλματίδια μέσα μια βραδιά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ)!

Η ταινία «Anora» κόστισε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα πολύ μικρό ποσό για τα δεδομένα του Χόλιγουντ και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στη βραδιά των Όσκαρ, απέναντι σε ταινίες όπως το “Κονκλάβιο”, “The Brutalist” και το μιούζικαλ “Wicked”.

«Αν προσπαθείτε να κάνετε ανεξάρτητες ταινίες, σας παρακαλώ συνεχίστε να τις κάνετε. Χρειαζόμαστε περισσότερες. Αυτή είναι η απόδειξη», δήλωσε ο Μπέικερ γνωστός για τις μικρού μήκους ταινίες του με θέμα ανθρώπους του περιθωρίου.

Με αυτό τον τρόπο το Anora κλείνει μια θριαμβευτική χρονιά που ξεκίνησε με Χρυσό Φοίνικα και έκλεισε με 5 Όσκαρ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτό που έκανε την ταινία «Anora» να ξεχωρίσει ήταν η μοναδική του ενέργεια, το πάθος και η ζωντάνια της.

Το «Anora», ένα μοντέρνο «Pretty Woman», καταγράφει την ιστορία μιας μοντέρνας Σταχτοπούτας, μιας στρίπερ (την υποδύεται η Μάικι Μάντισον) που βρίσκει τη δική της «κολοκύθα» συνάπτοντας έναν γάμο – αστραπή με ένα Ρώσο πάμπλουτο γόνο προτού, φυσικά, όλα καταρρεύσουν.

Sean Baker makes a plea for seeing movies in theaters while accepting best director for #Anora at the #Oscars pic.twitter.com/2uSg1QcIQf

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Ανόρα ή Άνι – μιας εξωτικής χορεύτριας και συνοδού – που μεγάλωσε στο Μπράιτον. Όταν γνωρίζει τον Βάνια, γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη (Mark Eydelshteyn) γίνεται η «φίλη του για μια εβδομάδα» με αντάλλαγμα 15.000 δολάρια.

Στη συνέχεια, παντρεύονται στο Λας Βέγκας, μόνο για να βρεθεί αιχμάλωτη από τους σωματοφύλακες των γονιών του, που προσπαθούν να ακυρώσουν τον γάμο πριν τα αφεντικά τους πατήσουν αμερικανικό έδαφος.

Η ταινία θριάμβευσε στις Κάννες, αποσπώντας τον Χρυσό Φοίνικα στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον περασμένο Μάιο – μια σπουδαία διάκριση, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 2011, με τον Τέρενς Μάλικ, που απονέμεται σε Αμερικανό σκηνοθέτη.

