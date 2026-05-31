Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και άλλες 7 ταινίες του Φεστιβάλ Καννών που έρχονται στο Cinobo

Το Cinobo, η ελληνική streaming πλατφόρμα, επέστρεψε από το 79ο Φεστιβάλ Καννών που ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2026, με 8 ταινίες που αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή μας τον επόμενο χρόνο ή και να φτάσουν μέχρι τα επόμενα Oscar.

Ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ επέστρεψε στο Φεστιβάλ Καννών, 9 χρόνια μετά το Βραβείο της Επιτροπής που είχε κερδίσει με το Χωρίς Αγάπη και 12 μετά το Βραβείο Σεναρίου για το Λεβιάθαν, με ένα δυνατό πολιτικό θρίλερ που κέρδισε μάλιστα το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Ο Μινώταυρος, που θα προβληθεί και στο Cinobo, μας μεταφέρει στη Ρωσία του 2022, λίγο μετά την εισβολή της της στην Ουκρανία.

Όταν ο Γκλεμπ, ένας επιτυχημένος διευθυντής εταιρείας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα αυξανόμενες εταιρικές πιέσεις και έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής, η κατάρρευση της προσεκτικά οργανωμένης ζωής του επιταχύνεται και οδηγείται προς τη βία. Η ταινία που ξεχώρισε στις Κάννες έρχεται στις ελληνικές αίθουσες μέσα στο 2026, ενώ την επόμενη χρονιά θα είναι διαθέσιμη και για streaming στην πλατφόρμα του Cinobo.

Βραβεία Ανδρικής Ερμηνείας για το Coward του Λούκας Ντοντ

Το Coward του Βέλγου Λούκας Ντοντ μας πάει πίσω στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αφηγηθεί μια queer ιστορία αγάπης στα στρατόπεδα του Βελγικού Στρατού. Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας Εμμανουέλ Μακιά και Βαλεντέν Καμπάν κέρδισαν το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από το Cinobo και το cinobo.com το Φθινόπωρο.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας ”Ένα Κάποιο Βλέμμα” στο Everytime της Σάντρα Βόλνερ

Μια τραγωδία φέρνει κοντά μια μητέρα, μια κόρη και έναν έφηβο. Παλεύοντας με την ενοχή και τη συγχώρεση, το απρόσμενο αυτό τρίο ταξιδεύει στην Τενερίφη για τις οικογενειακές διακοπές που δεν έγιναν ποτέ. Κάτω από τη λάμψη του ήλιου, το παρελθόν και το παρόν αρχίζουν σιωπηλά να αλληλοεπικαλύπτονται στο Everytime της Σάντρα Βόλνερ, που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών – άλλη μια ταινία που θα κυκλοφορήσει από το Cinobo το προσεχές Φθινόπωρο.

Αλμοδόβαρ, Φαραντί, Κόρε-εντα, Φασμπέντερ και Μισιούς έρχονται στο Cinobo

Ο πιο επιδραστικός Ισπανός σκηνοθέτης επέστρεψε στο Φεστιβάλ Καννών με τις Πικρές Γιορτές, τη νέα του ταινία που σηματοδοτεί και την επιστροφή του στις ρίζες του – τα ισπανόφωνα σουρεαλιστικά δράματα που τον έκαναν αγαπητό σε όλο τον κόσμο. Οι Πικρές Γιορτές του Πέδρο Αλμοδοβάρ έλαβαν πολύ θετικές κριτικές στην παγκόσμια πρεμιέρα τους και θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα από το Cinobo στις 4/6.

Παράλληλα, ο ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί έρχεται σύντομα στις ελληνικές αίθουσες με ένα από τα πιο εντυπωσιακά cast που είχε φέτος ταινία στo Φεστιβάλ Καννών (Ιζαμπέλ Ιπέρ, Βενσάν Κασέλ, Πιερ Νινέ, Βιρζινί Εφιρά και Κατρίν Ντενέβ). Η ταινία Παράλληλες Ιστορίες συζητήθηκε όσο λίγες στο φετινό φεστιβάλ και θα αγαπηθεί σίγουρα από το ελληνικό κοινό.

Το συγκινητικό Sheep in the Box έρχεται επίσης στο Cinobo. Μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας για την απώλεια και το πένθος κατάφερε να συγκινήσει όσο λίγες ταινίες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, από τον αγαπημένο σκηνοθέτη των Καννών, τον Ιάπωνα Χιροκάζου Κόρε-εντα (Κλέφτες Καταστημάτων, Χρυσός Φοίνικας 2018). Το σενάριο μας μεταφέρει σε ένα κοντινό μέλλον, όπου τα ρομπότ είναι ικανά να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη απώλεια.

Ακόμη, από το Cinobo θα κυκλοφορήσουν και το ξεχωριστό Birthday Party της Λεά Μισιούς, όπως επίσης και το απρόβλεπτο Hope του Κορεάτης Χονγκ-τζιν με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ.