Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Το σπαρακτικό μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

Μία δυσάρεστη είδηση στον χώρο για τους εκπροσώπους της υποκριτικής τέχνης έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, ανακοινώνοντας τον θάνατο της τραγουδίστριας Έλενας Ιωάννου.

Την Τρίτη (02.06.2026) ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε στο Facebook ότι η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου, που ήταν σύντροφος του ηθοποιού Ιωάννη Σαμαρτζή «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή. Η κηδεία της καλλιτέχνιδας θα γίνει την Τετάρτη στο Δερβένι Κορινθίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντίο αγαπημένη μας φίλη… Η Έλενα Ιωάννου η αγαπημένη μας φίλη και τόσο δημιουργική τραγουδίστρια ταξίδεψε ξαφνικά για άλλους κόσμους αφήνοντας τον λατρεμένο της σύντροφο τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο Ιωάννη Σαμαρτζή πίσω…

Αύριο θα την αποχαιρετήσουμε από το Δερβένι Κορινθίας στις 11πμ. Καλό ταξίδι Έλενα που πάντα μας υποδεχόσουν στο Ίχνος με χαμόγελο και πότε δεν έλειψες από κάθε τι που κάναμε για τους ηθοποιούς», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Για τον χαμό της Έλενας Ιωάννου έκανε ανάρτηση και ο αγαπημένος της Ιωάννης Σαμαρτζής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά θλίψη και αβάσταχτο πόνο αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Έλενα Ιωάννου (Παπαδάκη), μια ξεχωριστή γυναίκα που με τη φωνή, το χαμόγελο, την καλοσύνη και την αγάπη της άγγιξε αμέτρητες καρδιές.

Η Έλενα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Ήταν ένας άνθρωπος που σκόρπιζε φως, δύναμη και συγκίνηση όπου κι αν βρισκόταν. Άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όλων όσοι είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί της ή απλώς να τη θαυμάσουν.

Αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, (ώρα 11.00) συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν θα τη συνοδεύσουμε στην τελευταία της κατοικία, στο Δερβένι Κορινθίας, για να της πούμε το τελευταίο “αντίο”», έγραφε η ανάρτηση του συντρόφου της.