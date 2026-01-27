Bafta 2026: Τέσσερις υποψηφιότητες για την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, 15 για το «Sinners», 14 για το «One Battle After Another»

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Bafta τα οποία θα απονεμηθούν με παρουσιαστή, Άλαν Κάμινγκ, στο Λονδίνο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA ανακοινώνονται τελευταίες αλλά η απονομή τους θα προηγηθεί τον Όσκαρ.
Την φήμη των φαβορί επιβεβαίωσαν με 15 υποψηφιότητες το Sinners, με 14 το One Battle After Another, 11 για το «Hamnet» και 4 για τον Γιώργο Λάνθιμο και την Bugonia του.
Πρώτη εμφάνιση από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό
“The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)
“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)
“Pillion” — Harry Lighton (Director, Writer)
“A Want in Her” — Myrid Carten (Director)
“Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)
Διασκευασμένο σενάριο
“The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key
“Bugonia,” Will Tracy
“Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
“Pillion,” Harry Lighton
Πρωτότυπο σενάριο
“I Swear,” Kirk Jones
“Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie
“The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho
“Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier
“Sinners,” Ryan Coogler
Παιδική ή οικογενειακή ταινία
“Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
“Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Ξενόγλωσση ταινία
“It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin
“The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
“Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral
“The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha
Κοστούμια
“Frankenstein,” Kate Hawley
“Hamnet,” Malgosia Turzanska
“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi
“Sinners,” Ruth E. Carter
“Wicked: For Good,” Paul Tazewell
Ειδικά οπτικά εφέ
“Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
“F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
“Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
“How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
“The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Β Γυναικείου ρόλου
Odessa A’zion, “Marty Supreme”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Emily Watson, “Hamnet”
Β Ανδρικού ρόλου
Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Paul Mescal, “Hamnet”
Peter Mullan, “I Swear”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Α Γυναικείου ρόλου
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Chase Infiniti, “One Battle After Another”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
Α Ανδρικού ρόλου
Robert Aramayo, “I Swear”
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Jesse Plemons, “Bugonia”
Σκηνοθεσίας
“Bugonia,” Yorgos Lanthimos
“Hamnet,” Chloé Zhao
“Marty Supreme,” Josh Safdie
“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
“Sentimental Value,” Joachim Trier
“Sinners,” Ryan Coogler
Βρετανικής ταινίας
“28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
“Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
“Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
“Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
“Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
“Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
“Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter
Καλύτερης ταινίας
“Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
“One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
“Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
“Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
Ντοκιμαντέρ
“2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath
“Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
“Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
“The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Κινουμένων Σχεδίων
“Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
“Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon
“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Κάστινγκ
“I Swear,” Lauren Evans
“Marty Supreme,” Jennifer Venditti
“One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis
“Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman
“Sinners,” Francine Maisler
Φωτογραφίας
“Frankenstein,” Dan Laustsen
“Marty Supreme,” Darius Khondji
One Battle After Another,” Michael Bauman
“Sinners,” Autumn Durald Arkapaw
“Train Dreams,” Adolpho Veloso
Μοντάζ
“F1,” Stephen Mirrione
“A House of Dynamite,” Kirk Baxter
“Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie
“One Battle After Another,” Andy Jurgensen
“Sinners,” Michael P. Shawver
Μακιγιάζ και κομμώσεις
“Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
“Hamnet” — Nicole Stafford
“Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
“Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
“Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth
Μουσικής
“Bugonia,” Jerskin Fendrix
“Frankenstein,” Alexandre Desplat
“Hamnet,” Max Richter
“One Battle After Another,” Jonny Greenwood
“Sinners,” Ludwig Göransson
Παραγωγής
“Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau
“Hamnet,” Fiona Crombie and Alice Felton
“Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis
“One Battle After Another,” Florencia Martin and Anthony Carlino
“Sinners,” Hannah Beachler and Monique Champagne
Ήχου
“F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
“Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
“One Battle Afte Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
“Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
“Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner
Βρετανικών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους
“Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina
“Solstice” — Luke Angus
“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
Βρετανική μικρού μήκους
“Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
“Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
“Terence” — Edem Kelman, Noah Reich
“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
“Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren
Βραβείο κοινού (ανερχόμενο αστέρι)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling