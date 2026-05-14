O Αλέξανδρος Τσουβέλας παρουσιάζει την παράσταση «Εξωγήινος – Η Επιστροφή» στο Telekom Center Athens

Ο δημοφιλής stand up comedian, Αλέξανδρος Τσουβέλας, φέρνει στη σκηνή ένα υπερσύγχρονο comedy show
Αλέξανδρος Τσουβέλας
O Αλέξανδρος Τσουβέλας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει δυναμικά στην Αθήνα με τη νέα του παράσταση «Εξωγήινος: Η Επιστροφή», για μία και μοναδική εμφάνιση στο Telekom Center Athens, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Tsouvelas II» προσγειώνεται στο Μαρούσι και υπόσχεται μία βραδιά γεμάτη ασταμάτητο γέλιο, καυστικές ατάκες, ξεχωριστούς χαρακτήρες και αυτοσχεδιασμούς που κινούνται… εκτός γήινης λογικής. Ο δημοφιλής stand up comedian, Αλέξανδρος Τσουβέλας, φέρνει στη σκηνή ένα υπερσύγχρονο comedy show, με επίκαιρο χιούμορ και το χαρακτηριστικό του ύφος που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα.

Με διάρκεια περίπου 120 λεπτών – ή και περισσότερο, αφού το απρόβλεπτο είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της παράστασης – ο Αλέξανδρος Τσουβέλας καλεί το κοινό να ανακαλύψει τον «πλανήτη Τσούβι» και να γίνει μέρος της μεγαλύτερης comedy παρέας του φετινού φθινοπώρου.

Το «Εξωγήινος: Η Επιστροφή» συνδυάζει πρόζα, ατάκες και αυθόρμητη αλληλεπίδραση με το κοινό, δημιουργώντας μία εμπειρία που αλλάζει κάθε φορά και μετατρέπει τη σκηνή σε… διαστημόπλοιο γέλιου.

Η παραγωγή της παράστασης ανήκει στη Moonwalk Events.

