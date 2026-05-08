Ikaria Dance Festival 2026: Η Ικαρία γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χορών

Το Ikaria Dance Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το 2026, φέρνοντας στο νησί καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στον σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και την Μέση Ανατολή, τη δημιουργική ανταλλαγή και την καλλιτεχνική έρευνα.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια από καταξιωμένους international καλλιτέχνες: Maky Grochain, Bruno Catalano, Samer Karaja, Μαριάννα Βαρβιάνη, Φωτεινή Καρδάκου και Αντώνη Παπάζογλου.

Με παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο δημιουργεί έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της παρουσίας διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία.

Η Ικαρία, με την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής της, λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο για καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργική ανταλλαγή.

Το Ikaria Dance Festival απευθύνεται σε επαγγελματίες και ανερχόμενους καλλιτέχνες, σπουδαστές χορού, καθώς και σε κοινό με ενδιαφέρον για τις σωματικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και τις βιωματικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Επικοινωνία:

ikariadancefestival@gmail.com +30 698 7268 672, +1 310 612 0570 www.ikariadancefestival.com Instagram: @ikaria_dance_festival Facebook: Ikaria Dance Festival