Φωτιά στην Εύβοια: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (27/8/2026) σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 12:15 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαργιά στην Ιστιαία Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.