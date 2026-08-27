Ελλάδα

Φωτιά στη Χίο στην περιοχή Βίκι: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές
φωτια χιο
Η φωτιά στη Χίο / Φωτο politischios.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (27/8/2026), λίγο μετά της 11:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στο νησί της Χίου. Στις 11:54 εκδόθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Χίο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο κινητοποιήθηκε και ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει στο μήνυμά του το 112.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Καθ’όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
112
104
102
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo