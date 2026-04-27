Έρχεται μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στα έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 20:30. Μέσα από τις συνθέσεις του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

«Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων) Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.

«Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων) Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

«Quo Vadis Ανθρωπότητα;» Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών: Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί) Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»: Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη