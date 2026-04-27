Έρχεται μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στα έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους
Θεόδωρος Στάθης
Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 20:30. Μέσα από τις συνθέσεις του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

  • «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων) Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.
  • «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων) Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.
  • «Quo Vadis Ανθρωπότητα;» Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών: Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί) Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»: Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

