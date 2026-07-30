Έρη Ρίτσου: Βγήκα ισορροπημένη χωρίς συμπλέγματα, αυτό σκεφτόμουν με αφορμή τα τραγελαφικά των «κληρονόμων»

Μία ανάρτηση στα social media έκανε η γνωστή συγγραφέας και κόρη του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, Γιάννη Ρίτσου, Έρη Ρίτσου, προκειμένου να σχολιάσει την επικαιρότητα. Αναφέρθηκε, λοιπόν, στο γεγονός ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκι, εξαιτίας της απαγόρευσης του γιου του, Γιώργου Χατζηδάκι.

Πρόσφατα, ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» επειδή ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγόρευσε να το τραγουδήσει και οι θεατές αντέδρασαν αρνητικά. Με αφορμή αυτό το γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τις τελευταίες ημέρες η Έρη Ρίτσου τόνισε ότι το έργο των ανθρώπων ανήκει στους ίδιους και όχι τους «κληρονόμους» τους.

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«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη.

Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέραν αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).

Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας / προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.

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Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook η Έρη Ρίτσου.

Η συνέντευξη της Έρης Ρίτσου για τη διαχείριση των έργων των δημιουργών

Παράλληλα, η Έρη Ρίτσου μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών για τη διαχείριση των έργων των δημιουργών, υπογραμμίζοντας ότι η ποίηση του πατέρα της δεν αποτελεί δική της προίκα, αλλά το έργο του ανήκει στον ίδιο και σε όλον τον κόσμο.

«Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα, ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίηση του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε», δήλωσε αρχικά η Έρη Ρίτσου.

«Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο. Άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω πέρα από τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική την δική μου», πρόσθεσε η συγγραφέας και κόρη του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, Γιάννη Ρίτσου.

«Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα, μπορεί να μην συμφωνώ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Πιστεύω ότι το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση», ανέφερε στη συνέχεια η Έρη Ρίτσου.

«Αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει τον οποιονδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει δεν θα βλαφτεί το έργο. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει, δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας», εξήγησε στη συνέχεια.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουνε μέσα στην ψυχούλα τους, ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε ούτε και τι οδηγίες είχανε. Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου να μου πει τι θέλει να κάνω το αρχείο του όταν αφήσει τον κόσμο αυτό, είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Έρη Ρίτσου, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι.