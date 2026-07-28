Ο Μανώλης Μητσιάς για την απαγόρευση να τραγουδήσει Μάνο Χατζιδάκι: Προσπάθησα να επικοινωνήσω, δεν σήκωσαν το τηλέφωνο

Μάρτυρες ενός πρωτόγνωρου σκηνικού έγινε οι θεατές της συναυλίας του Μανώλη Μητσιά στην Ημαθία το βράδυ της Κυριακής (26.07.2026), καθώς λόγω απαγόρευσης του Γιώργου Χατζηδάκι, ο γνωστός ερμηνευτής δεν μπόρεσε να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά», του Μάνου Χατζηδάκι.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι. Έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το τραγούδι και οι θεατές δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους. Λίγες ώρες αργότερα ο καταξιωμένος τραγουδιστής μίλησε στο odgoo.gr και αναφέρθηκε στο πρωτοφανές περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο.

Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι “Ο Γιάννης ο φονιάς”»” ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον “«”Τσάμικο”, εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω… Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του», είπε ο Μανώλης Μητσιάς στο odgoo.gr.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω», είχε πει ο Μανώλης Μητσιάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του για το τραγούδι που δεν κατάφερε να ερμηνεύσει.

Λίγο νωρίτερα, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το email που έλαβε στις 3 Ιουλίου για τις σχετικές απαγορεύσεις.