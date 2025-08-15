Συμβαίνει τώρα:
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ζωντανά στην Τεχνόπολη την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Η εμφάνιση αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχημένη περιοδεία της τραγουδίστριας
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πρόκειται να δώσει μία μοναδική συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 21:00, μετά τη μεγάλη περιοδεία που πραγματοποιεί σε Ελλάδα και Κύπρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στη συναυλία θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπήσαμε αλλά και καινούργια κομμάτια που ήδη έχουν αφήσει το στίγμα τους, τραγούδια που αγαπά η ίδια να λέει. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μια ερμηνεύτρια και performer που είτε τραγουδάει ποπ, είτε λαϊκά, είτε ροκάρει, είτε λέει χαμηλόφωνες μπαλάντες, έχει το χάρισμα να συμπαρασύρει το κοινό σε μουσικούς τόπους, χρώματα και συναισθήματα. 

Μαζί με τη γνωστή ερμηνεύτρια θα βρίσκεται μια καινούργια μπάντα -υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία- δημιουργούν ένα δυναμικό live, γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αυθορμητισμό.

Συντελεστές

Μουσικοί

Ενορχηστρώσεις & κιθάρες: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Μπουζούκι, ούτι, ακουστική κιθάρα: Νίκος Γύρας

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος & Νίκος Παππάς

Σχεδιασμός φώτων: Μαρία Βενετάκη

Social Media Eleonora Zouganeli: Β²Square Content Creation & Digital Marketing

Επιμέλεια προγράμματος: Λήδα Ρουμάνη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Επικοινωνία: Ελένη Τώρου

Παραγωγή: Solar Productions 

