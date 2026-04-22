Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο: Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του

Μπορεί η πορεία του να ήταν κυρίως στο θεατρικό σανίδι, ωστόσο ο ηθοποιός Στέφανος Ληναίος πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο και μάλιστα τη χρυσή εποχή του. Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που «έφυγε» από τη ζωή με μία συγκινητική ανάρτηση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Στέφανου Ληναίου από την κόρη του, Μαργαρίτα Μητιληναίου, ο επίσημος λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στα social media είπε το δικό της «αντίο» στον καλλιτέχνη που πήρε μέρος σε δύο ταινίες της.

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών.

Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες “Ο Θησαυρός του Μακαρίτη” (1959) και “Το Κλωτσοσκούφι” (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.

“Προσπάθησε να νικάς οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον αγγίζεις” – Στέφανος Ληναίος», έγραφε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Φίνος Φιλμ.

Ο Στέφανος Ληναίος έζησε έναν μεγάλο έρωτα με την Έλλη Φωτίου, ενώ άνοιξε το δικό του θέατρο, το θέατρο Άλφα και ασχολήθηκε με την πολιτική. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το 2024.