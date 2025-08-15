Η παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» επιστρέφει για 2η χρονιά, με πρωταγωνιστή τον Θανάση Κουρλαμπά

Για 2η χρονιά συνεχίζεται από τον Οκτώβριο στο θέατρο Αποθήκη η παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα», του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με πρωταγωνιστή τον Θανάση Κουρλαμπά.

Η παράσταση που παρουσιάστηκε πέρυσι σε πανελλήνια πρώτη στο θέατρο Οδού Κυκλάδων κι έπειτα μεταφέρθηκε στο θέατρο Αποθήκη, έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό τη νουβέλα του πολυγραφότατου Γάλλου μυθοπλάστη «Ο Συνταγματάρχης Σαμπέρ» κερδίζοντας τον θαυμασμό των θεατών τόσο για τη θεατρική μεταφορά όσο και για την υποκριτική δεινότητα του Θανάση Κουρλαμπά και των υπόλοιπων ηθοποιών.

Ο φετινός θίασος ανανεώνεται με την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Φώτη Κουτρουβίδη, οι οποίοι συναντούν επί σκηνής τον Θανάση Κουρλαμπά και τον Ορέστη Τρίκα.

Διαχρονικό το ερώτημα που θέτει ο συγγραφέας σε πρώτη γραμμή σ’ αυτή την αριστουργηματική του νουβέλα. Τι κάνει ένας έντιμος άνθρωπος όταν περιβάλλεται από την ατιμία; Όταν το ήθος του βάλλεται από τη διαφθορά, την αγριότητα, το ψέμα και την αδικία;

Όπως απαντάει ο ίδιος: «Η δυστυχία έχει τη δύναμη να ενθαρρύνει την ουσία της ύπαρξής μας. Αυξάνει την κακία των μοχθηρών, ενώ μεγεθύνει την καλοσύνη των ενάρετων».