Η παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ» σε καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

Η θεατρική παράσταση του Γιώργου Διαλεγμένου μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φιλίπ στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, αυτό το καλοκαίρι!

Η παράσταση που φιλοξενήθηκε τον χειμώνα στο θέατρο Φιλίπ θα περιοδεύσει σε κάθε γωνιά της χώρας είναι παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη.

Στην παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο, βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Όμως, η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, έχει πει για τον Γιώργο Διαλεγμένο: «Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο».

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζόυς Ευείδη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης, Αγνή Χιώτη

Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης