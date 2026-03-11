Πολιτισμός

Η Ρωσία επιστρέφει στην Μπιενάλε της Βενετίας και η Eυρωπαϊκή Επιτροπή την απειλεί με κυρώσεις

Το Ίδρυμα Μπιενάλε λαμβάνει ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».
The main pavilion entrance during the media open day of the of the 60th Biennale of Arts exhibition in Venice, Italy, Tuesday, April 16, 2024. (AP Photo/Luca Bruno)
Η Μπιενάλε της Βενετίας / AP

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση της Μπιενάλε της Βενετίας να επιτρέψει στη Ρωσία να συμμετάσχει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Τέχνης, απειλώντας με κυρώσεις.

«Η απόφαση αυτή της Μπιενάλε της Βενετίας δεν είναι συμβατή με τη συλλογική αντίδραση της ΕΕ στη βάναυση επίθεση της Ρωσίας. Εάν προχωρήσει με την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας, θα εξετάσουμε περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή του τερματισμού της επιχορήγησης της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για θέματα τεχνολογικής κυριαρχίας, ασφάλειας και δημοκρατίας, Χάνα Βιρκκούνεν και o Επίτροπος για θέματα πολιτισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Όπως σημειώνεται στην ίδια δήλωση, «η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφή τη στάση της όσον αφορά τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι «ο πολιτισμός προωθεί και διαφυλάσσει τις δημοκρατικές αξίες, τον ανοικτό διάλογο, την πολυμορφία και την ελευθερία της έκφρασης και δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα προπαγάνδας».

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ και να αποφεύγουν να παρέχουν βήμα σε άτομα που έχουν υποστηρίξει ενεργά ή δικαιολογήσει την επίθεση του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Μπιενάλε λαμβάνει ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Πολιτισμός
