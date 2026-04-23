Στέφανος Ληναίος: Η ανακοίνωση του θεάτρου Άλφα για τον θάνατό του – «Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε»

Ο Στέφανος Ληναίος «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (18.04.2026) και ο θάνατός του ηθοποιού, που είχε μία τεράστια πορεία στο θέατρο, έγινε γνωστός τέσσερις ημέρες αργότερα, ύστερα από επιθυμία της οικογένειάς του να τον αποχαιρετίσει σε στενό κύκλο.

Την Τετάρτη (22.04.2026) οι δικοί του άνθρωποι είπαν στον αξέχαστο ηθοποιό το «στερνό αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Ο Στέφανος Ληναίος ήταν και δημιουργός του θεάτρου Άλφα και οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ανακοίνωση για τη σημαντική αυτή απώλεια από τον χώρο της τέχνης.

«Το θέατρο Άλφα Ληναίος – Φωτίου, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του αποχαιρετούν με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Στέφανο Ληναίο. Ο δικός μας “κύριος Στέφανος”, στην χώρα των αθανάτων πια, μας αφήνει σπουδαία θεατρική παρακαταθήκη, παράλληλα με την ενεργή πολιτική του παρουσία και τα παρεμβατικά κείμενα – άρθρα του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην επί 63 χρόνια σύντροφό του, Έλλη Φωτίου, τα παιδιά και τα εγγόνια του», έγραφε η ανακοίνωση του θεάτρου.

Ο Στέφανος Ληναίος έζησε έναν μεγάλο έρωτα με την Έλλη Φωτίου, ενώ άνοιξε το δικό του θέατρο, το θέατρο Άλφα και ασχολήθηκε με την πολιτική. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το 2024.