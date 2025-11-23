Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α: Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο θέατρο Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη

Μετά από μία σεζόν συνεχόμενων sold out στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α» της Λένας Κιτσοπούλου, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Κολοσσαίον, στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Η παράσταση που θα ανέβει στο γνωστό θέατρο της συμπρωτεύουσας μόνο για 4 παραστάσεις, είναι ένας μονόλογος – ειρωνικός σχολιασμός των πνιγηρών κλισέ της ζωής μας, των ανυπόφορων συμβάσεων που υπονομεύουν την ελευθερία μας, των καταπιεστικών «πρέπει» και των ξεπερασμένων «δήθεν», που προσφέρει στους θεατές γέλιο.

Στο έργο πρωταγωνιστεί η Μαρία Σολωμού και το σκηνοθετεί η Φρόσω Λύτρα. Τρεις γυναίκες συνεργάζονται και παρουσιάζουν, μέσα σε 90 λεπτά, τη σύγχρονη, δική τους Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α, αυτή που ανήκει στο 2025!

Υπόθεση

Μία γυναίκα 37 ετών, μας ταξιδεύει -πάνω από το ανταριασμένο αρχιπέλαγος της Αθήνας- προς τη δική της Ιθάκη, με μια και μοναδική σωσίβια λέμβο: το καυστικό και ειρωνικό χιούμορ της!

Ανοίγει την πόρτα του μπάνιου της στο κοινό και μοιράζεται μαζί του, μία απίστευτη εμπειρία ενσυναίσθησης και διαφυγής από την αμείλικτη καθημερινότητα.

Στη λευκή μπουγάδα της απλώνει και τα άπλυτα της ανθρώπινης φυλής, τα πιάνει με μανταλάκια και περιμένει να στεγνώσουν για να τα μαζέψουμε όλοι μαζί.

Όπως μας εκμυστηρεύεται η ίδια: «Ο καφές μου αυτοκτονεί κάθε μέρα στο γκάζι. Πρήζεται και φουσκώνει σαν εξάνθημα μέσα στο μπρίκι μου και η κάθε του φουσκάλα σκάει σαν όνειρο. Και φοβάμαι μήπως χυθεί και δεν προλάβω να τον κατεβάσω από τη φωτιά. Και συντομεύω τα όνειρα μου για να προλάβω. Να μην χυθούν. Θα’ ναι κρίμα να καώ από όνειρο…»

Η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. γράφτηκε το 2009 κατόπιν παραγγελίας του Εθνικού Θεάτρου.

Το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Σκηνική Σύνθεση: Στέλιος Γαβαλάς, Βασίλης Πέρρος

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πρωτότυπη Μουσική: (DNA) Μιχάλης Νιβολιανίτης, Αλέξανδρος Χρηστάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαίρη Ανδρέου

Πρωταγωνιστεί: Μαρία Σολωμού

Φωτογραφίες αφίσας: Αχιλλέας Χαρίτος

Φωτογραφίες και trailer παράστασης: Ελένη Κατρακαλίδου

Διάρκεια παράστασης: 90’

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 20:00

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 20:00