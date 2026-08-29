«Μιλήστε Ελεύθερα»: Η παράσταση του Μίλτου Νίκα έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 4 Σεπτέμβριου

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος», σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα. Από τις 4 Σεπτεμβρίου και μόνο για 3 παραστάσεις στη Σκηνή Ωμέγα.

Η κωμωδία-σάτιρα που έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

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Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο…Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα; Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία; Ή μήπως η συνείδησή του; Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της. Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.