Πολιτισμός

«Μιλήστε Ελεύθερα»: Η παράσταση του Μίλτου Νίκα έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 4 Σεπτέμβριου

Στην Σκηνή Ωμέγα και μόνο για 3 παραστάσεις
«Μιλήστε Ελεύθερα»: Η παράσταση του Μίλτου Νίκα έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 4 Σεπτέμβριου
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Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος», σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα. Από τις 4 Σεπτεμβρίου και μόνο για 3 παραστάσεις στη Σκηνή Ωμέγα.

Η κωμωδία-σάτιρα που έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο…Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα; Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία; Ή μήπως η συνείδησή του;  Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της. Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης

Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας – Ίλια Ράγκου

Παίζουν: Χριστίνα Μπακαστάθη, Παλαιολόγος Χαλίδας

Συμπαραγωγή: Επίκεντρο+ & AntartsAMKE

Διάρκεια: 75’

Προπώληση εδώ.

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