Muses Film Awards 2026: Η Λιβαδειά γίνεται διεθνής κινηματογραφική πρωτεύουσα τον Μάιο

Για τέσσερις ημέρες, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2026, η Λιβαδειά μετατρέπεται σε διεθνές επίκεντρο του κινηματογράφου. Το MUSES FILM AWARDS – Levadia International Film Festival επιστρέφει για τη δεύτερη διοργάνωσή του, φέρνοντας στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας κορυφαίους επαγγελματίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, βραβευμένους δημιουργούς, masterclasses υψηλού επιπέδου και περίπου 200 ταινίες από όλο τον κόσμο.

Το φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον πολυβραβευμένο συνθέτη Δημήτριο Κάτη, φιλοδοξεί να αναδείξει τη Λιβαδειά ως διεθνή πολιτιστικό προορισμό, συνδέοντας την ελληνική πνευματική κληρονομιά – τον Ελικώνα, τις Μούσες, τον Παρνασσό – με τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Και εφέτος το πρόγραμμα διαμηνύει με σαφήνεια ότι ο θεσμός αποκτά σταθερή διεθνή ταυτότητα: το 80% των συμμετεχόντων προέρχεται από ξένες χώρες.

Προσκεκλημένοι υψηλού κύρους

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται διεθνείς προσωπικότητες που θα παρουσιάσουν masterclasses και θα τιμηθούν για την προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Ο Jay Worth, βραβευμένος με Emmy Visual Effects Supervisor και Producer από τις ΗΠΑ, έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε πάνω από 500 επεισόδια τηλεοπτικών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των Westworld, Fallout, Lost και Fringe, συνεργαζόμενος με δημιουργούς όπως ο Jonathan Nolan και ο J.J. Abrams. Στο MUSES FILM AWARDS θα παρουσιάσει το masterclass «Words from the Wasteland – An Exploration of Visual Effects and Creativity in the World of FALLOUT».

Ο Mark Foligno, Βρετανός παραγωγός και executive producer, συνδέεται με ορισμένες από τις πιο βραβευμένες ταινίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής κινηματογραφίας, ανάμεσά τους το οσκαρικό The King’s Speech και το Moon. Το masterclass του, με τίτλο «Getting Your First Film Made», απευθύνεται κυρίως σε νέους δημιουργούς.

Ο László Hargittai, γνωστός και ως «Pamacs», είναι ένας από τους κορυφαίους Ούγγρους μοντέρ, τιμημένος με το Béla Balázs Award – ύψιστη κρατική διάκριση για καλλιτέχνες του κινηματογράφου στην Ουγγαρία. Έχει εργαστεί σε παραγωγές-κολοσσούς όπως τα Blade Runner 2049 και Dune, ενώ το masterclass του φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «The Art of Collaboration or Why It’s Difficult Not to Edit».

Το βραβείο Dolph Lundgren και η παρουσία της Ida

Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φεστιβάλ είναι η καθιέρωση του Dolph Lundgren Action Award – ειδικού διεθνούς βραβείου για ταινίες δράσης και περιπέτειας, που θεσπίζεται με την έγκριση και αποκλειστική παραχώρηση ονόματος από τον ίδιο τον Dolph Lundgren, έναν από τους πιο εμβληματικούς action stars του παγκόσμιου κινηματογράφου, γνωστό από τα Rocky IV, Universal Soldier και The Expendables. Στη Λιβαδειά θα παραστεί η κόρη του, ηθοποιός και μοντέλο Ida Lundgren, ενώ υπάρχει πρόθεση ο ίδιος ο Dolph να παραστεί σε επόμενη διοργάνωση.

Τιμητικές βραβεύσεις Ελλήνων

Παράλληλα, το φεστιβάλ αναγνωρίζει σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, δημιουργός ταινιών που ανέδειξαν τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς (Καβάφης, El Greco, Καζαντζάκης), θα τιμηθεί για τη συνολική του προσφορά. Βραβεύσεις θα λάβουν επίσης η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη και ο βετεράνος δημοσιογράφος Κώστας Ταμπαξής, που καταγόμενος από τη Λιβαδειά, αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στην αναγνώρισή του.

Τελετές και παράλληλες δράσεις

Η διοργάνωση ανοίγει την Πέμπτη 7 Μαΐου με welcome drink στις Πηγές Κρύας, δίπλα στο αρχαίο Μαντείο του Τροφωνίου. Η εναρκτήρια τελετή πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Λιβαδειάς, με κόκκινο χαλί και χαιρετισμό από τον ιδρυτή Δημήτριο Κάτη και τον Δήμαρχο Λεβαδέων Δημήτρη Καραμάνη. Κεντρικό καλλιτεχνικό στιγμιότυπο της βραδιάς θα αποτελέσει το χοροδρώμενο «Άφθοναι Μουσών Θύραι» από την Ομάδα Τέχνης και Χορού Ατραπός.

Το Σάββατο 9 Μαΐου προβλέπεται προαιρετική εκδρομή στους Δελφούς, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή ελληνική βραδιά με ζωντανή μουσική στον Σύλλογο Ζαγαρά. Η τελετή λήξης και απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 18:30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δημαρχείου, με ζωντανή κινηματογραφική μουσική από μέλη της National Opera.

Όλες οι προβολές πραγματοποιούνται στο Cineplex Filippos, από τις 10:00 έως τις 22:00, σε τρεις σύγχρονες αίθουσες. Το φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΕΚΚΟΜΕΔ και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απόλλων».