Ναταλί Μπαγιέ: Πέθανε η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός – Έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy

Δε βρίσκεται πλέον στη ζωή η διάσημη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ, που έχει μία τεράστια καριέρα στον χώρο της υποκριτικής τέχνης στη Γαλλία.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια της Ναταλί Μπαγιέ στο Γαλλικό Πρακτορείο το Σάββατο (18.04.2026). Η ηθοποιός από τη Γαλλία, που είχε κερδίσει πολλά βραβεία Σεζάρ, από το καλοκαίρι του 2025 δεν ήταν καλά, καθώς έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος, που προκαλείται από συσσωρεύσεις της πρωτεΐνης άλφα – συνουκλεΐνης στον εγκέφαλο.

«Πέθανε το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.

Η Ναταλί Μπαγιέ είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ, Κλοντ Σαμπρόλ και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ποια ήταν η Ναταλία Μπαγιέ

Η Ναταλί Μπαγιέ γεννήθηκε στο Mainneville, Eure, στη Νορμανδία στις 6 Ιουλίου 1948, από γονείς ζωγράφους. Στα 14 της, γράφτηκε σε μια σχολή χορού στο Μονακό. Τρία χρόνια αργότερα πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, συνέχισε με τον χορό, αλλά επίσης εγγράφηκε στο Simon Course και έγινε δεκτή στο Ωδείο, από όπου αποφοίτησε το 1972 με δεύτερο βραβείο στην κωμωδία, τη δραματική κωμωδία και το ξένο θέατρο.

Η δεύτερη εμφάνιση της Ναταλία Μπαγιέ στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Two People» (1973), σε σκηνοθεσία Robert Wise. Έγινε περισσότερο γνωστή ως η σεναριογράφος στην ταινία «La Nuit américaine» (1973) του François Truffaut. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1970, υποδύθηκε την καλή κοπέλα ή την ευγενική επαρχιώτισσα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Κέρδισε το πρώτο της βραβείο Σεζάρ, ως καλύτερος β’ καλλιτέχνης, για την ταινία «Κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του» (Sauve qui peut (la vie), 1980) σε σκηνοθεσία Ζαν – Λικ Γκοντάρ. Ακολούθησαν οι ταινίες «Η Επιστροφή» του Μαρτέν Γκερ (Le Retour de Martin Guerre, 1982) και «Η ισορροπία» (1982).

Η Baye κέρδισε δύο ακόμη βραβεία César, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Strange Affair» (Une étrange affaire, 1981) και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «La Balance» (1982).

Ακολούθησαν κι άλλες ταινίες όπως «J’ai épousé une ombre» (1983) και «En toute innocentity» (1988). Το 1986, επέστρεψε στο θέατρο με την ερμηνεία της Adriana Monti.

Το 1999, κέρδισε βραβεία για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για το «Une liaison pornographique» και πρωταγωνίστησε στο «Vénus Beauté» (Institut, 2000) του Tonie Marshall που κέρδισε πολλά Βραβεία Σεζάρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας.

Από την τετραετή σχέση της με τον Johnny Hallyday απέκτησε μία κόρη την Laura Smet, η οποία είναι επίσης ηθοποιός.