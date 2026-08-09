Νίκος Καλογερόπουλος: Η νέα ζωή στην Κυπαρισσία, η τελευταία εμφάνιση και η εξομολόγηση στον Γιώργο Λιάγκα

Την τελευταία του πνοή άφησε ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος, που είχε διανύσει μία σημαντική καριέρα σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Η είδηση του θανάτου του δημοφιλή ηθοποιού, Νίκου Καλογερόπουλου, έγινε γνωστή την Κυριακή (09.08.2026) και η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

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Μάλιστα, η Σεμίνα Διγενή τον αποχαιρέτησε δημοσίως, γράφοντας στο Facebook: «Νίκο μου αγαπημένε, εκείνο το ζόρικο ζεϊμπέκικο, που τραγουδούσε μόνο για σένα, ο Δημητράτος, στο “Κοίτα τι Έκανες”, συνεχίστε το στα κουτούκια του Σείριου. Ξαναβλέπω εκείνη την εκπομπή, που έλαμψες, σπουδαίο και απείθαρχο πλάσμα…».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία φορά που τον «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός ήταν στην κηδεία του Κώστα Βουτσά στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 28 Φεβρουαρίου του 2020.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος στην κηδεία του Κώστα Βουτσά

Η νέα ζωή στην Κυπαρισσία και η εξομολόγηση στον Γιώργο Λιάγκα

Ο Νίκος Καλογερόπουλος τα τελευταία χρόνια απείχε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ωστόσο πριν από 1,5 περίπου χρόνο, είχε δώσει μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό».

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Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στις 30 Δεκεμβρίου 2024, είχε αναφερθεί στην απόφασή του να φύγει από την Αθήνα και να εγκατασταθεί έξω στην Κυπαρισσία, όπου δημιούργησε έναν πολυχώρο πολιτισμού και φιλοξενούσε διάφορες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

«Στο χωριό εγώ δεν πήγα για να κάνω καλύτερη ζωή. Πήγα για το Τρενοτεχνείο. Είχα να κατέβω πολλά χρόνια, 5 – 6 χρόνια, και όταν κατέβηκα μετά από χρόνια τον σταθμό της Κυπαρισσίας, το ωραιότερο σημείο της πόλης και έλεγε Τίρανα – Βουκουρέστι και τέτοια σε μια ταμπέλα που ήταν έτσι στραβό. Και αυτό με ενόχλησε πολύ. Με ενόχλησε πολύ και λέω θα κάνω κάτι εδώ ρε παιδί μου στα τρένα. Ο σταθμός επειδή είναι απόμερα, είναι στην άκρη της πόλη, ήταν ο σκουπιδοντενεκές της Κυπαρισσίας.

Το πήρα έτσι πατριωτικά και λέω εδώ θα αναστήσουμε. Έλειπε και ο χώρος ο πολιτιστικός σε όλη την περιφέρεια. Και φτιάξαμε έναν χώρο αριστούργημα. Έχουν έρθει όλοι. Έγινε ο χαμός. Εκεί που ήταν σκουπιδότοπος έγινε εστία πολιτισμού. Και ποιος δεν τραγούδησε εκεί κάτω; Όλοι. Ο Παπακωνσταντίνου, ο Μάλαμας», είχε εξομολογηθεί ο Νίκος Καλογερόπουλος.

Επίσης, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε μιλήσει για μία διάρρηξη που είχε γίνει στον χώρο.

«Δεν πήραν τίποτα αλλά δεν άφησαν. Τα έσπασαν όλα. Δεν ξέρω ποιοι μπήκανε. Το έχει αναλάβει η αστυνομία. Κάνανε, πήραν αποτυπώματα. Πιστεύω θα τους βρουν όμως. Θα σας πω ρε παιδιά τι αισθάνθηκα ακριβώς. Κοίτα, έχω φορτώσει το αυτοκίνητό μου μαζί με το φίλο μου, τον Θανάση, που παίζουμε μαζί. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα σκηνικά του Πλούταρχου και ξαφνικά βλέπω σπασμένο το τζάμι της πόρτας μπροστά και παθαίνω, παθαίνω σοκ», είχε εξομολογηθεί για το ατυχές συμβάν.

«Δηλαδή δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Μου ‘ρθε ρε παιδιά στο μυαλό το τραγούδι που λέω στην ταινία μου “Η πίστα του Σπήλιου” που λέει “δεν έχει τόπο η χαρά στο σπίτι μου ν’ ανθίσει μέσα φωτιά, έξω φωτιά και ποιος θα την σβήσει; Κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Τι βλέπω; Δεν κατέχω. Τα είχα όλα μέχρι χθες. Τίποτα πια δεν έχω. Στο είπα κι εσένα ρε Θεέ που βλέπεις μέσα έξω. Μη με φορτώνεις για να δεις πόσα μπορώ ν’ αντέξω”. Και λέω μετά “κοίτα αυτό με σήκωσε. Λέω κοίτα τη στάχτη που άφησες. Εγώ την κάνω χώμα. Ξανά φυτεύω απ την αρχή και τραγουδάω ακόμα”» είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Καλογερόπουλος.