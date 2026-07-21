Ο Μάριος Φραγκούλης στις 31 Αυγούστου στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο Μάριος Φραγκούλης θα δώσει μία συναυλία στο εμβληματικό θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό.

Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή. Το κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης.

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Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

Με δύο καινούργια τραγούδια (“Μια καλημέρα” και “Χέρια φτερά”) που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου. Με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα. Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν. Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Αθήνας μπορούν να παραμένουν μαγικές…

Ταυτότητα παράστασης

Μάριος Φραγκούλης – «Χέρια Φτερά»

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Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ

Παίρνουν μέρος οι μουσικοί: Πιάνο: Στάθης Σούλης Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης Κρουστά: Αλέξης Κώστας Συνθεσάιζερ: Δημήτρης Ανδρεάδης

Συντελεστές

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας Ηχολήπτης FOH: Παύλος Σαπουντζής Ηχολήπτης Σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους (AZAAD) Auto Q: Ανδρέας Κακουλάκης Art work: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης Παραγωγή: ΑΡΙΕΤΤΑ Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη Συντονισμός Παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα Digital Marketing: B Square / Βίκυ Αναγνωσποπούλου