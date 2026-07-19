Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα έρχεται με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ

Μια ιδιαίτερη συναυλία, αφιερωμένη στο Νέο Κύμα, παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ, στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 21:00.

Μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής θα ταξιδέψουν με «άσπρα καράβια» το κοινό στους ήχους του Νέου Κύματος, σε μια ξεχωριστή συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη και σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ.

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Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ

Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μουσική διεύθυνση: Κυριακή Κουντούρη