Πολιτισμός

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα έρχεται με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ

Θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Βεάκειο
Η χορωδία της ΕΡΤ
Η χορωδία της ΕΡΤ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια ιδιαίτερη συναυλία, αφιερωμένη στο Νέο Κύμα, παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ, στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 21:00.

Μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής θα ταξιδέψουν με «άσπρα καράβια» το κοινό στους ήχους του Νέου Κύματος, σε μια ξεχωριστή συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη και σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ

Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μουσική διεύθυνση: Κυριακή Κουντούρη

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτισμός
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
72
54
48
48
47
Πολιτισμός: Περισσότερα άρθρα
Πρεμιέρα στην Ελλάδα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Η επική επιστροφή του Οδυσσέα, η φρενίτιδα του IMAX και η μάχη για την Ωραία Ελένη
Οι φανατικοί του Κρίστοφερ Νόλαν κάνουν τα πάντα για να δουν την «Οδύσσεια» σε IMAX 70mm - Ταξίδια χιλιομέτρων και εισιτήρια έναν χρόνο πριν
Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας
Newsit logo
Newsit logo