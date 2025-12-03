Ο Οδυσσέας Αθανασίου παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το βιβλίο του, «Γιατί αυτοί πέτυχαν»

Εκπρόσωποι του πολιτικού και του δημοσιογραφικού κόσμου έδωσαν το «παρών» στην άκρως επιτυχημένη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.12.2025) στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνοντας σύμβουλος της LAMDA Development, έγραψε το πρώτο του βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Γιατί αυτοί πέτυχαν» και στην παρουσίαση μίλησαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η Νίκη Λυμπεράκη.

Επίσης το «παρών» έδωσαν από τον πολιτικό χώρο, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και πολλοί άλλοι.

Παράλληλα, στην κατάμεστη αίθουσα βρέθηκαν και πολλά πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιογραφίας, όπως ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Τατιάνα Στεφανίδου, η Έλλη Στάη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Φαίη Σκορδά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Ελένη Τσολάκη.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μίλησε για την αγάπη που έχει στα βιβλία ιστορίας και γεωπολιτικής, καθώς και για την περιέργειά του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η σύνοψη του βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου

Γιατί ορισμένες χώρες και πόλεις-κράτη πέτυχαν εκεί όπου άλλες απέτυχαν; Πώς μετέτρεψαν τις αδυναμίες τους σε πλεονεκτήματα και ποια κοινά μυστικά κρύβονται πίσω από την επιτυχία τους;

Το βιβλίο εστιάζει σε έξι συναρπαστικές περιπτώσεις: την Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, τη Βενετία των εμπόρων, την Ολλανδία των καινοτομιών, την Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, τη Νότια Κορέα της τεχνολογίας και τη Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου.

Μικρές χώρες. Μεγάλα εμπόδια. Και όμως… κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο και έγιναν σημεία αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη.

Περισσότερο από μια ιστορικο-οικονομικη μελέτη, το Γιατί αυτοί πέτυχαν είναι μια πρόσκληση στον αναγνώστη να ξανασκεφτεί τι σημαίνει πραγματικά επιτυχία – στην οικονομία, στην πολιτική και πάνω απ’ όλα στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Το μήνυμα αυτού του βιβλίου είναι ξεκάθαρο και αισιόδοξο: τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Η μοίρα ενός λαού δεν χαράσσεται ανεξίτηλα ούτε καθορίζεται αποκλειστικά από το μέγεθός του. Ακόμα και τα πιο μικρά, τα πιο αδύναμα κράτη μπορούν να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές της ιστορίας αν αξιοποιήσουν τα δυνατά τους χαρτιά, αν προσαρμοστούν στις προκλήσεις της εποχής τους, αν χαράξουν τον δικό τους δρόμο προς την επιτυχία. Γιατί η ιστορία δεν ανήκει σε όσους περιμένουν, αλλά σε όσους τολμούν να τη γράψουν.