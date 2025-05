Οι Metallica έρχονται στην Ελλάδα το 2026

Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία το 2026. Το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του (M72 World Tour), το 2026 και η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών.

Οι θρυλικοί Metallica θα παίξουν στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου και αυτή θα είναι η πρώτη στάση της νέας τους ευρωπαϊκής περιοδείας, στη μεγαλύτερη metal συναυλία στην Ελλάδα. Μαζί τους όπως ανακοινώθηκε θα είναι οι Gojira και οι Knocked Loose.

Αυτή είναι πέμπτη φορά που θα τους δούμε στη χώρα μας, μετά το 1993, το 1999, το 2007 και το 2010.

