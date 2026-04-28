Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη – Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας

Την τελευταία της πνοή άφησε η Ελληνίδα ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, η οποία είχε γίνει γνωστή από συμμετοχές της σε δημοφιλείς σειρές, όπως «Το Ρετιρέ», «Φιλοδοξίες», «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» και πολλές άλλες.
Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της δημοφιλούς ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας την Τρίτη (28.04.2026). Η κηδεία της Ελπίδας Μαζαράκη πρόκειται να γίνει την Πέμπτη, στις 12:00 στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.
«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη, έφυγε από την ζωή…
Από το 1972 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας.
Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.. Πριν από έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σ’ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα.
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 μ.μ. από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
- Έξι Ψέματα και Μια Αλήθεια 2000 ΕΤ1
- Απιστίες 1998 ΑΝΤ1
- Απών 1995 Mega
- Αραχτοί και λάιτ 1994 ΑΝΤ1
- Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά 1992 ΑΝΤ1
- Βότκα πορτοκάλι 2001 ΑΝΤ1
- Δακρυσμένα Φεγγάρια 2001 Star
- Εκείνος και… Εκείνος 1972 ΕΙΡΤ
- Ελληνικές κωμωδίες: Μπάμπης και Μπαμπίνος 1981 ΥΕΝΕΔ
- Επιθυμίες 1998 ΑΝΤ1
- Επιχείρηση Ιφιγένεια 1983 ΕΡΤ
- Ζευγάρια 2002 ΑΝΤ1
- Η Κραυγή των Λύκων 1981 ΥΕΝΕΔ
- Η Τελευταία Παράσταση 2006 Alpha
- Η γυναίκα της πρώτης σελίδας 1990 Mega
- Η πόλη 1990 ΕΤ2
- Η ώρα η καλή 2004 Mega
- Ιατρικό απόρρητο 2008 ΑΝΤ1 Satellite
- Μαργαρίτα Στέφα 1983 ΕΡΤ2
- Μεθοριακός Σταθμός 1974 ΥΕΝΕΔ
- Μενεξεδένια πολιτεία 1975 ΕΙΡΤ
- Μια νύχτα σαν κι αυτή…: Για την καρδιά του Αχιλλέα 1997 ΑΝΤ1
- Μπαμπά μην τρέχεις 2007 Mega
- Μπελάδες για δυο 1992 Mega
- Μυρτώ 1991 ΕΤ1
- Οι έμποροι των εθνών 1973 ΕΙΡΤ
- Οικογένεια Βλαμένου 1986 ΕΡΤ
- Πάλι Από την Αρχή 2006 Mega
- Παγίδες 1990 ΑΝΤ1
- Ρομαντικές ιστορίες 1980 ΥΕΝΕΔ
- Τα στραβά κι ανάποδα 1993 ΑΝΤ1
- Το Κόκκινο Δωμάτιο: 1965 2007 Mega
- Το Ρετιρέ 1990 Mega
- Το Τρίτο Στεφάνι 1995 ΑΝΤ1
- Το παιχνίδι του γάτου 1991 ΑΝΤ1
- Το σόι μας 1992 Mega
- Τολμηρές ιστορίες: Πορτραίτο1994 ΑΝΤ1
- Φιλί Ζωής 2002 ΑΝΤ1
- Φιλοδοξίες 2003 Mega
Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Έγκλημα στο Καβούρι 1974
- Γάμος στο περιθώριο 1989
- Ο καπιταλίστας και η τραγουδίστρια 1982
- Τα χρόνια της οργής 1973
Τηλεταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Άγριες πλάκες στα θρανία Νο2 1987
- Άντρα θέλω 1987
- Εκείνη η Γυναίκα… 1988
- Η Κόρη μου η Φεμινίστρια 1988
- Η Μάγια 1989
- Η γοητεία του χρήματος 1988
- Η γυναίκα της πρώτης σελίδας 1987
- Κομαντάτ Μαρία 1988
- Μας κούφανες όλους γιατί; 1987
- Ναρκωτικά στα θρανία 1989
- Ο Σαϊνης και τα σαϊνια του… 1986
- Παγίδες 1989
- Παράξενος έρωτας 1985
- Χριστίνα ο μεγάλος έρωτας 1986