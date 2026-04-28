Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη – Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας

Την τελευταία της πνοή άφησε η Ελληνίδα ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, η οποία είχε γίνει γνωστή από συμμετοχές της σε δημοφιλείς σειρές, όπως «Το Ρετιρέ», «Φιλοδοξίες», «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» και πολλές άλλες.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της δημοφιλούς ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας την Τρίτη (28.04.2026). Η κηδεία της Ελπίδας Μαζαράκη πρόκειται να γίνει την Πέμπτη, στις 12:00 στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη, έφυγε από την ζωή…

Από το 1972 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας.

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.. Πριν από έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σ’ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 μ.μ. από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

Έξι Ψέματα και Μια Αλήθεια 2000 ΕΤ1

Απιστίες 1998 ΑΝΤ1

Απών 1995 Mega

Αραχτοί και λάιτ 1994 ΑΝΤ1

Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά 1992 ΑΝΤ1

Βότκα πορτοκάλι 2001 ΑΝΤ1

Δακρυσμένα Φεγγάρια 2001 Star

Εκείνος και… Εκείνος 1972 ΕΙΡΤ

Ελληνικές κωμωδίες: Μπάμπης και Μπαμπίνος 1981 ΥΕΝΕΔ

Επιθυμίες 1998 ΑΝΤ1

Επιχείρηση Ιφιγένεια 1983 ΕΡΤ

Ζευγάρια 2002 ΑΝΤ1

Η Κραυγή των Λύκων 1981 ΥΕΝΕΔ

Η Τελευταία Παράσταση 2006 Alpha

Η γυναίκα της πρώτης σελίδας 1990 Mega

Η πόλη 1990 ΕΤ2

Η ώρα η καλή 2004 Mega

Ιατρικό απόρρητο 2008 ΑΝΤ1 Satellite

Μαργαρίτα Στέφα 1983 ΕΡΤ2

Μεθοριακός Σταθμός 1974 ΥΕΝΕΔ

Μενεξεδένια πολιτεία 1975 ΕΙΡΤ

Μια νύχτα σαν κι αυτή…: Για την καρδιά του Αχιλλέα 1997 ΑΝΤ1

Μπαμπά μην τρέχεις 2007 Mega

Μπελάδες για δυο 1992 Mega

Μυρτώ 1991 ΕΤ1

Οι έμποροι των εθνών 1973 ΕΙΡΤ

Οικογένεια Βλαμένου 1986 ΕΡΤ

Πάλι Από την Αρχή 2006 Mega

Παγίδες 1990 ΑΝΤ1

Ρομαντικές ιστορίες 1980 ΥΕΝΕΔ

Τα στραβά κι ανάποδα 1993 ΑΝΤ1

Το Κόκκινο Δωμάτιο: 1965 2007 Mega

Το Ρετιρέ 1990 Mega

Το Τρίτο Στεφάνι 1995 ΑΝΤ1

Το παιχνίδι του γάτου 1991 ΑΝΤ1

Το σόι μας 1992 Mega

Τολμηρές ιστορίες: Πορτραίτο1994 ΑΝΤ1

Φιλί Ζωής 2002 ΑΝΤ1

Φιλοδοξίες 2003 Mega

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Έγκλημα στο Καβούρι 1974

Γάμος στο περιθώριο 1989

Ο καπιταλίστας και η τραγουδίστρια 1982

Τα χρόνια της οργής 1973

Τηλεταινίες στις οποίες έχει παίξει: