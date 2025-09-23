Πολιτισμός

Πέθανε η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε σε ηλικία 87 ετών

Θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με ονόματα όπως οι, Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Σέρτζιο Λεόνε και Μαρτσέλο Μαστρογιάνι
Η Claudia Cardinale παραλαμβάνει Τιμητικό Βραβείο στην Ετήσια Τελετή Απονομής της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Χόλιγουντ
Η Claudia Cardinale παραλαμβάνει Τιμητικό Βραβείο στην Ετήσια Τελετή Απονομής της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Χόλιγουντ / REUTERS / Φωτογραφία Mario Anzuoni

Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, ένας θρύλος του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί.

Η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.

Τη δεκαετία του 1960 η Καρντινάλε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τους Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντς Μπρουκς, Σέρτζιο Λεόνε και Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

