Στιγμή γέλιου στα Όσκαρ: Η Σιγκούρνι Γουίβερ φώναξε στην Κέιτ Χάντσον για τον Grogu – «Μακριά του σκύλα»

Η Σιγκούρνι Γουίβερ φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα προστατευτική με τον Grogu. Η διάσημη ηθοποιός και θρύλος της επιστημονικής φαντασίας ανέβηκε στη σκηνή της 98ης τελετής των Όσκαρ μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο The Mandalorian & Grogu, Πέδρο Πασκάλ για να παρουσιάσουν το Όσκαρ Σκηνογραφίας. Από τη σκηνή του Dolby Theatre εκτυλίχθηκε μια χιουμοριστική στιγμή, όταν η Γουίβερ αντάλλαξε «πειράγματα» με την Κέιτ Χάντσον και τον Grogu, τον αγαπημένο χαρακτήρα που οι θαυμαστές γνωρίζουν και ως «Baby Yoda».

«Οι σχεδιαστές παραγωγής κατέχουν ένα ξεχωριστό είδος κινηματογραφικής μαγείας, που γεννιέται πολύ πριν αρχίσουν τα γυρίσματα», είπε αρχικά η Γουίβερ από την σκηνή των Όσκαρ. «Όλα ξεκινούν από ένα σκίτσο, μια υφή, μια πόρτα – και ξαφνικά δημιουργείται ένας ολόκληρος κόσμος». Ο Πασκάλ συμπλήρωσε: «Πόλεις, παλάτια, ολόκληροι γαλαξίες».

«Μερικές φορές ακόμη και εξωγήινοι κόσμοι, όπου ζουν οι χαρακτήρες μας», πρόσθεσε η Γουίβερ.

Ο Πασκάλ δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει την εμπειρία της: «Έχεις λίγη εμπειρία με αυτούς».

Η ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες Alien και Avatar, απάντησε αστειευόμενη: «Λίγη. Τους καλούς, τους κακούς και τους… απίστευτα χαριτωμένους!».

Στη συνέχεια, η Γουίβερ έστειλε ένα φιλί προς το κοινό. Η κάμερα αποκάλυψε ότι ο αποδέκτης ήταν ο Grogu, ο οποίος καθόταν δίπλα στη Κέιτ Χάντσον, υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Song Sung Blue.

Όταν ο Grogu έδειξε λίγη… προσοχή προς τη Χάντσον, η Γουίβερ απάντησε με μία από τις πιο διάσημες ατάκες της, παραφράζοντας τη θρυλική σκηνή από το Aliens: «Μακριά από αυτόν, σκύλα!».

he’s a movie star now.



Don’t miss Pedro Pascal, Sigourney Weaver, and Grogu in The Mandalorian and Grogu, only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/KdMkSZbUne — Star Wars (@starwars) March 16, 2026

Η ατάκα παρέπεμπε στην εμβληματική στιγμή της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, όπου η ηρωίδα της Γουίβερ, Ripley, αντιμετωπίζει τη βασίλισσα των εξωγήινων για να προστατεύσει τη μικρή Νιούτ, που υποδυόταν η Carrie Henn.

Ο Πασκάλ έδειξε εντυπωσιασμένος από το χιούμορ της συμπαρουσιάστριάς του. «Ουάου, απίστευτη επιστροφή στον χαρακτήρα», είπε αστειευόμενος.

«Παραλίγο να τα κάνω πάνω μου».

Η Γουίβερ απάντησε γελώντας: «Είναι το απαλό μητρικό μου ένστικτο».

Ο Πασκάλ έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τη Χάντσον: «Συγγνώμη, Κέιτ».

Η Γουίβερ όμως παρέμεινε αμετακίνητη: «Κέιτ, το εννοώ!», είπε με χιούμορ.

Στη συνέχεια, οι δυο τους απένειμαν το Όσκαρ Σκηνογραφίας στους Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Φράνκενσταιν»