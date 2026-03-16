Τα Όσκαρ ξέχασαν την Μπριζίτ Μπαρντό – Η θρυλική «Μπε Μπε» έμεινε εκτός του «In Memoriam»

Ούτε οι ηθοποιοί Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ εμφανίστηκαν στη συγκινητική ενότητα για τους ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο
Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και στη φετινή 98η τελετή των Όσκαρ η ενότητα «Εις μνήμη» («In Memoriam») αποτέλεσε μια συγκινητική αναδρομή περίπου 15 λεπτών στους ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, παρά τη διάρκειά της, το αφιέρωμα δεν κατάφερε να συμπεριλάβει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες που χάθηκαν από την προηγούμενη τελετή μέχρι σήμερα -ανάμεσά τους η Μπριζίτ Μπαρντό. 

Ανάμεσα σε αυτούς που τα Όσκαρ ξέχασαν και τα ονόματά τους δεν εμφανίστηκαν στην ενότητα, ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό αλλά και οι ηθοποιοί Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, καθώς και ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας IMAX Ντέιβιντ Κέιγκλεϊ. 

Σύμφωνα με το Deadline, η μεγάλη διάρκεια της ενότητας είχε συγκεκριμένη εξήγηση. Τρεις εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ που έφυγαν από τη ζωή μετά τα περσινά Όσκαρ  – ο Ρομπ Ράινερ, η Ντάιαν Κίτον και ο Ρόμερτ Ρέντφορντ – άφησαν πίσω τους τόσο ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο, ώστε οι διοργανωτές αποφάσισαν να τους αφιερώσουν ξεχωριστές ενότητες.

Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε από τον στενό του φίλο Μπίλι Κρίσταλ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με συνεργάτες του σκηνοθέτη από διάφορες ταινίες του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η εμφάνιση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ρέντφορν και ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το τραγούδι της ταινίας The Way We Were (1973). Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος ηθοποιός τη φώναζε πάντα με το χαϊδευτικό «Babs».

Από την πλευρά της, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, που είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Νταιάν Κίτον στην ταινία The Family Stone, μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία ηθοποιό, συγγραφέα και ακτιβίστρια.

