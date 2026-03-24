Πέθανε ο τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι – Θρήνος στην Ιταλία

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη (24.03.2026(, σε ηλικία 91 ετών, ο τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι από την Ιταλία, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο στη γειτονική χώρα.

Ο Τζίνο Πάολι είχε κάνει μία λαμπρή ως τραγουδοποιός στην Ιταλία και ήταν κορυφαίος εκπρόσωπος της «γενοβέζικης σχολής ερμηνευτών». Μάλιστα, έγινε γνωστός με επιτυχίες όπως «Sapore di sale» και «Il cielo in una stanza».

Ποιος ήταν ο Τζίνο Πάολι

Ο Ιταλός τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι είχε γεννηθεί σε μία περιοχή κοντά στην Τεργέστη και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Γένοβα.

Το 1959 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο και από το ξεκίνημα της καριέρας του στον χώρο της μουσικής κατάφερε να ξεχωρίσει.

Μάλιστα, πλέον ο Τζίνο Πάολι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του είδους του και το βιογραφικό είναι γεμάτο με μία πορεία που κράτησε περισσότερες από 6 δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι το 1963 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ο Τζίνο Πάολι σώθηκε επειδή ότι η σφαίρα «σφήνωσε» στο περικάρδιο και δεν έφτασε στην καρδιά.

Στο παρελθόν είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με την τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι, με την οποία ηχογράφησε και σειρά μεγάλων επιτυχιών ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές συναυλίες,

Τέλος είναι γνωστή και η σχέση του με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι.