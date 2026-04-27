Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ναταλία Ρασούλη

Μία δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του Μανώλη Ρασσούλη, καθώς ανακοίνωσε ότι δε βρίσκεται πλέον στη ζωή η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή της, μέσω του Facebook, η Νατάσα Μωυσόγλου ήταν μία τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή και όλα τα φόντα για να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Ναταλία Ρασούλη ανακοίνωσε τον θάνατο της ερμηνεύτριας τη Δευτέρα (27.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωυσόγλου δεν είναι πια μαζί μας. Αδύνατον να το πιστέψω! Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό! Τι φωνή! Τι πιάνο έπαιζε! Τι ταλαντούχο πλάσμα! Είχε μια έντονη πολιτικοκοινωνική προσωπικότητα. Διαφωνήσαμε σε πολλά. Τι σημασία έχει;

Αυτή τη στιγμή, την ιερή στιγμή, κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια γι’ αυτό το μαγικό πλάσμα. Αλλά νιώθω και θυμό! Θυμό, γιατί αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Γιατί κάνουμε σταρ, και viral και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, καλλιτέχνες με το 1/10 του ταλέντου της, και δεν γίνονται γνωστοί καλλιτέχνες – δυναμίτες. Αυτό δεν το δέχομαι! Και η Νατάσα Μωυσόγλου ήταν πραγματικά δυναμίτης!

Χάσαμε μια σπουδαία καλλιτέχνη! Καλό σου ταξίδι Νατάσα… Τραγούδα για τους αγγέλους. Εμείς εδώ δεν σου αξίζαμε…», έγραψε η Ναταλία Ρασούλη.