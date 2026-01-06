Πέθανε ο καταξιωμένος Ούγγρος σκηνοθέτης, Μπέλα Ταρ, σε ηλικία 70 ετών

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (06.01.2025), όπως ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης Μπένεντεκ Φλίγκαουφ, εκ μέρος της οικογένειας του Ούγγρου καλλιτέχνη.

Ο Ούγγρος σκηνοθέτης που έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου για τα μακρά μονοπλάνα του και τις ασπρόμαυρες ταινίες του, οι οποίες απεικονίζουν ερημωμένα τοπία, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, χτυπημένος από μία σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε εδώ και χρόνια. Από τα έργα του Μπέλα Ταρ ξεχωρίζει η 7ωρη ταινία «Το τανγκό του Σατανά», του 1994, την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη και την υλική και πνευματική της παρακμή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Λάσλο Κρασναχορκάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέθανε ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρασόνι σε ανακοίνωσή του μιλώντας για την αγάπη του για «αυτό που είναι η ουσία στον: η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Μπέλα Ταρ ήταν γεννημένος στις 21 Ιουλίου 1955 στην πόλη Πεκς της νοτιοδυτικής Ουγγαρίας και γύρισε την πρώτη του ερασιτεχνική ταινία για ρομά εργάτες σε ηλικία δεκαέξι ετών, δείχνοντας ήδη τότε την κοινωνική του δέσμευση.

Έξι χρόνια αργότερα, το 1977, δημιουργούσε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Οικογενειακή φωλιά», με τη στήριξη του πειραματικού κινηματογραφικού στούντιο Bela Balazs στην Βουδαπέστη, όπου είχε σπουδάσει σκηνοθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, είναι δημιουργός της πρώτης ανεξάρτητης ουγγρικής ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο «Κατάρα», που προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 1988, σε σενάριο που συνυπέγραψε με τον Λάσλο Κρασναχορκάι.

«Είχα την τύχη να βρω τον δρόμο μου για να επιβιώσω: να κάνω ταινίες, αυτό είναι το δικό μου πράγμα», είχε αναφέρει ο γνωστός σκηνοθέτης το 2005 στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Παράλληλα, ο γνωστός σκηνοθέτης που συχνά παρουσιαζόταν ως «Ο ούγγρος Ταρκόφσκι» γύρισε και τις ταινίες «Μάκβεθ» το 1982 και «Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ», που παρουσιάστηκαν με επιτυχία στις Κάννες το 2000.

Μετά την τελευταία του μεγάλου μήκους ταινία, με τίτλο «Το άλογο του Τορίνο», το 2011, είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον κινηματογράφο, γυρίζοντας στη συνέχεια μόνο δύο ταινίες μικρού μήκους και προτιμώντας να διδάσκει κινηματογράφο στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Έκανα όσα ήθελα», είχε παραδεχτεί το 2019 στο ουγγρικό περιοδικό HVG.