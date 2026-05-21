Γιάννης Μπέζος: Ακυρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» που θα σκηνοθετούσε

Πριν από περίπου έναν μήνα, είχε ανακοινωθεί ότι το φετινό καλοκαίρι θα παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα η παράσταση «Οθέλλος» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Μπέζου και ένα εκλεκτό θίασο ηθοποιών.

Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν και όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία παραγωγής η περιοδεία της παράστασης, με την υπογραφή του Γιάννη Μπέζου ματαιώνεται. Στο έργο κλασικό «Οθέλλος» του Σαίξπηρ τον ομώνυμο ρόλο θα κρατούσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ως Ιάγος θα εμφανιζόταν ο Μιχάλης Σαράντης.

Στο θίασο έπαιρναν μέρος ακόμα οι ηθοποιοί: Ιωάννα Δεμερτζίδου Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Θωμαΐδης, Βαγγέλης Αμπατζής, Άρης Νινίκας, Πήτερ Ραντλ, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Γεωργία Συφιανού και Θράσος Σταθόπουλος.

«Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου “Οθέλλος”, ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.

Η εταιρεία παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας – με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες – δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.

Η εταιρεία παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων για την επιστροφή των χρημάτων τους», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.