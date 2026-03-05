Πέθανε ο Πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες – Ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους και πολυμεταφρασμένους πορτογαλόφωνους λογοτέχνες και επανειλημμένα υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (5.3.26) ο εκδοτικός οίκος Leya, που εκδίδει τα βιβλία του.

«Ο θάνατός του έχει επιβεβαιωθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Leya, που είχε εκδώσει το τελευταίο μυθιστόρημά του Πορτογάλου συγγραφέα το 2022.

Χρονικογράφος της σύγχρονης πορτογαλικής κοινωνίας, ο Λόμπο Αντούνες ήταν συγγραφέας ενός απαιτητικού έργου, που αναμίγνυε στοιχεία μυθιστορήματος, ποίησης και αυτοβιογραφίας με ένα μπαρόκ και μεταφορικό στυλ.

António Lobo Antunes (1942 – 2026)



Ricardo Castro Dias pic.twitter.com/iBRWyYdg7i — Comunidade Cultura e Arte (@comculturaearte) March 5, 2026

Παντρεμένος δύο φορές και πατέρας τριών θυγατέρων, είχε ανακάμψει από τρεις καρκίνους και συνέχισε να γράφει ένα μυθιστόρημα τον χρόνο κατά μέσο όρο, όμως πρόσφατα είχε σταματήσει να εκδίδει.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο στον οποίο είχε παραχωρήσει σειρά συνεντεύξεων, ο συγγραφέας είχε προσβληθεί από ενός είδους άνοια, πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από το περιβάλλον του.

António Lobo Antunes distinguiu-se como médico psiquiatra, mas acabou por ser maior na literatura.



Leia aqui: https://t.co/cfoGpXMwOp pic.twitter.com/RgLE0wkJqu — Público (@Publico) March 5, 2026

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την Πορτογαλία με την αγαπημένη του ομάδα τη Μπενφίκα να τον αποχαιρετά με ανάρτηση στα social media.

O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor António Lobo Antunes, um dos mais ilustres adeptos do Clube e referência maior da cultura portuguesa contemporânea.



Que descanse em paz.



https://t.co/trIC2s0dYD pic.twitter.com/6ZE8vmhHLo — SL Benfica (@SLBenfica) March 5, 2026

Ποιος ήταν ο Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

Γεννημένος το 1942 σε οικογένεια της μεγαλοαστικής τάξης της Λισαβόνας, ο Λόμπο Αντούνες ανακάλυψε στις αρχές των χρόνων του ΄70 τη φρίκη του αποικιακού πολέμου στην Αγκόλα, όπου είχε υπηρετήσει ως στρατιωτικός γιατρός.

Κατά την επιστροφή του ασκεί την ψυχιατρική σε νοσοκομείο της Λισαβόνας και γνωρίζει την επιτυχία με το δεύτερο μυθιστόρημά του “Os Cus de Judas” («Τα οπίσθια του Ιούδα», 1979), μονόλογο ενός άνδρα που επέστρεψε από τον πόλεμο. Από το 1985 αφοσιώνεται αποκλειστικά στη συγγραφή.

#RIP António Lobo Antunes, quem nunca consegui ler mais que 15/ 20 páginas de cada livro, ao sétimo desisti pic.twitter.com/vqkgO0vh43 — José Simões (@der_terrorist) March 5, 2026

Οι χαρακτήρες του αποκαλύπτουν με ειρωνεία τις εσωτερικές συγκρούσεις της πορτογαλικής κοινωνίας που σημαδεύθηκε από 48 χρόνια δικτατορίας και ακολουθούν την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, κυρίως στο “O Manual dos Inquisidores” («Το εγχειρίδιο των Ιεροεξεταστών», κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1998).

Συγγραφέας μιας τριανταριάς μυθιστορημάτων και συλλογών χρονογραφημάτων, έλαβε το 2007 το Βραβείο Camoes, την πιο σημαντική λογοτεχνική διάκριση της πορτογαλικής γλώσσας.

Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Πάπυρος, Πόλις.