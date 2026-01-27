Πέθανε ο Σλάι Ντάνμπαρ σε ηλικία 73 ετών – Ήταν θρυλικος ντράμερ της ρέγκε

Την τελευταία του πνοή άφησε στα 73 του χρόνια ο θρυλικός ντράμερ της ρέγκε, Σλάι Ντάνμπαρ, με καταγωγή από την Τζαμάικα.

Ο ντράμερ έγινε γνωστός από το ντουέτο που είχε σχηματίσει με τον μπασίστα Ρόμπι Σέξπιρ.

Οι δύο μουσικοί διαμόρφωσαν μαζί τον ήχο της ρέγκε και συνεργάσθηκε με τους Rolling Stones, τον Σερζ Γκενσμπούρ και τον Μπομπ Ντύλαν.

Ο Σλάι Ντάνμπαρ άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (26.01.2026) και για τον χαμό του έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Κιθ Ρίτσαρντς.

«Αντίο, Σλάι Ντάνμπαρ!

Αναπαύσου εν ειρήνη!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αναρτώντας μια φωτογραφία από το 1979.

Η καριέρα στη ρέγκε

Το ντουέτο του Σλάι Ντάνμπαρ με τον Ρόμπι Σέξπιρ λεγόταν «Sly and Robbie και είχε συνοδεύσει τα μεγαλύτερα ονόματα της ρέγκε, όπως οι Μπλακ Ουχούρου, ο συνιδρυτής των Wailers Πίτερ Τος, ο Γκρέγκορι Άιζακς και ο Λι «Σκρατς» Πέρι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, χάρη στο ταλέντο τους, βγήκαν από τα σύνορα του νησιού της Καραϊβικής και βρέθηκαν δίπλα τόσο στην Γκρέις Τζόουνς και την Μαντόνα, όσο και στον Μπομπ Ντύλαν. Επίσης, ο Σερζ Γκενσμπούρ είχε καλέσει τους «Sly and Robbie» να συμμετάσχουν στα δύο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στην Τζαμάικα, τα «Aux armes et caetera» και «Bad News From the Stars».

Το ντουέτο έπαιξε επίσης με την τραγουδίστρια Σινέντ Ο’Κόνορ το 2005 στο άλμπουμ «Throw Down Your Arms».

Για τον θάνατο του θρυλικό ντράμερ έκανε ανάρτηση και ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Άντριου Χόλνες.

«Ο Σλάι ήταν ένας αρχιτέκτονας του ήχου. Δίπλα στον Ρόμπι Σέξπιρ, έθεσε τα θεμέλια της εποχής της ρέγκε και του dancehall», έγραψε στο Instagram ο Άντριου Χόλνες.

Σημειώνεται ακόμα ότι ως παραγωγοί, ο Σλάι Ντάνμπαρ και ο Ρόμπι Σέξπιρ πιστώνονται με μερικούς από τους ύμνους του dancehall στα χρόνια του 1990, μεταξύ των οποίων το «Murder She Wrote» των Chaka Demus and Pliers.

Τέλος, είχε θριαμβεύσει στα βραβεία Grammy το 1998 με το άλμπουμ τους «Friends».