Πέθανε ο συγγραφέας Michael Schumacher σε ηλικία 75 ετών

Ο Michael Schumacher, συγγραφέας από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου του 2025, σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας πίσω του μια ποικιλία έργων, από βιογραφίες του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα και του μουσικού Έρικ Κλάπτον έως περιγραφές των Ναυαγίων των Μεγάλων Λιμνών.

Η κόρη του συγγραφέα Michael Schumacher, Έμιλι Τζόι Σούμαχερ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (5/1/2026) τον θάνατο του πατέρα της στις ΗΠΑ χωρίς να αναφέρει ότι την αιτία θανάτου.

Μάλιστα εξαιτίας της συνωνυμίας του με τον γνωστό πρώην οδηγό της Formula 1, Michael Schumacher, δημιουργήθηκε μία σύγχυση στα social media καθώς πολλοί στην πρώτη ανακοίνωση νόμιζαν ότι η είδηση αφορούσε εκείνον. Πολλά ξένα μέσα μάλιστα προώθησαν την είδηση χωρίς να δώσουν κατευθείαν συγκεκριμένη διευκρίνηση για το ποιος είχε φύγει από την ζωή.

Ο συγγραφέας Schumacher έγραψε ποικίλες βιογραφίες, όπως «Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life» (Φράνσις Φορντ Κόπολα: Η ζωή ενός σκηνοθέτη), «Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton» (Διασταύρωση: Η ζωή και η μουσική του Έρικ Κλάπτον) και «Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg» (Δάρμα Λάιον: Μια βιογραφία του Άλεν Γκίνσμπεργκ), ενός διακεκριμένου ποιητή και συγγραφέα της γενιάς των Μπιτ.

Άλλες βιογραφίες του περιλαμβάνουν τα «Mr. Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA» και «Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics». Ο Eisner ήταν ένας από τους πρώτους σκιτσογράφους που εργάστηκαν σε αμερικανικά κόμικς και πρωτοπόρος της έννοιας του γραφικού μυθιστορήματος.

Αν και γεννήθηκε στο Κάνσας, ο Schumacher έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Kenosha του Ουισκόνσιν. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Parkside, αλλά εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο μόλις ένα μάθημα πριν από την αποφοίτησή του, σύμφωνα με την κόρη του. Από μικρή ηλικία έδειξε κλίση προς τη συγγραφή και ουσιαστικά δημιούργησε δύο συγγραφικές καριέρες — η μία επικεντρωμένη στις βιογραφίες και η άλλη στη λαογραφία των Μεγάλων Λιμνών.

Ζώντας στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν στο Κένοσα, ο Schumacher έγραψε αναφορές για το πώς το φορτηγό πλοίο Edmund Fitzgerald βυθίστηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη λίμνη Σουπέριορ το 1975, για μια καταιγίδα το Νοέμβριο του 1913 που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 250 ναυτικούς των Μεγάλων Λιμνών και για το πώς τέσσερις ναυτικοί πάλεψαν να επιβιώσουν στη λίμνη Μίσιγκαν μετά τη βύθιση του πλοίου τους σε μια καταιγίδα το 1958.

Η Έμιλι Τζόι Σούμαχερ περιέγραψε τον πατέρα της ως «άνθρωπο της ιστορίας» και «καλό άνθρωπο». Είπε ότι δούλευε με το χέρι, γεμίζοντας αμέτρητα σημειωματάρια και αργότερα μεταγράφοντάς τα σε γραφομηχανή. Είπε ότι ακόμα θυμάται τον ήχο των πλήκτρων.

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους ανθρώπους», είπε η Emily Joy Schumacher. «Αγαπούσε τους ανθρώπους. Αγαπούσε να μιλάει με τους ανθρώπους. Αγαπούσε να ακούει τους ανθρώπους. Αγαπούσε τις ιστορίες. Όταν σκέφτομαι τον πατέρα μου, τον σκέφτομαι να συζητάει, με τον καφέ στο χέρι και το σημειωματάριό του».