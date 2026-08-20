Ποια «Οδύσσεια»; Μη χάσετε τη «Μεγάλη σφαγή στο Β ΚΑΠΗ Αλίμου»

Όταν μου πρότειναν να δω στο θερινό σινεμά την ταινία με τίτλο «Η μεγάλη σφαγή στο Β ΚΑΠΗ Αλίμου» κοίταξα τους φίλους μου με απορία και σκέφτηκα από μέσα μου: «μα δε με ξέρουν καθόλου;»

Παρόλα αυτά και με όχι και τόσο μεγάλη προθυμία τους ακολούθησα ένα βράδυ του Αυγούστου χωρίς καν να μπω στη διαδικασία να διαβάσω υπόθεση αλλά και όλα τα στοιχεία για την ταινία.

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Ξεκινώντας από το τέλος της προβολής να πω ότι όλο το σινεμά χειροκροτούσε, μαζί τους κι εγώ, κάτι που είχα να ζήσω πολλά χρόνια. Κατά την διάρκεια της ταινίας πονούσε η κοιλιά μας από τα γέλια σε αυτό το μικρό αριστούργημα που αν δεν το έχετε δει έχετε χάσει το απόλυτο must του καλοκαιριού.

Η ταινία, «Η μεγάλη σφαγή στο Β ΚΑΠΗ Αλίμου» έχει απ’ όλα. Γέλιο, κλάμα, μηνύματα και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στο δήμαρχο της πόλης – οποίος επίσης παίζει στην ταινία – μαζί με μια πλειάδα ερασιτεχνών ηθοποιών οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους επαγγελματίες.

Η ταινία τιμά απόλυτα τον χαρακτηρισμό «μαύρη κωμωδία», είναι σε παραγωγή του Δήμου Αλίμου, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Αθανασίου Τόμμυ Σκλάβου.

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Έχει βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 25 Ιουνίου 2026 αλλά παίζεται ακόμα σε κάποια θερινά σινεμά.

Η ταινία δείχνει ένα κινηματογραφικό συνεργείο να ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για να εξιχνιάσει μια ανεξήγητη και πολύνεκρη έκρηξη (με 68 νεκρούς) που συγκλόνισε τα Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου πέντε χρόνια νωρίτερα.

Καθώς η επίσημη έρευνα μπήκε στο αρχείο, η τοπική κοινωνία πλάθει τρεις διαφορετικούς αστικούς μύθους και θεωρίες συνωμοσίας αναφορικά με τρία από τα θύματα.

Η ιστορία εξελίσσεται με ανατροπές, σατιρίζοντας την καθημερινότητα και τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα.

Στην ταινία παίζουν 30 ερασιτέχνες δημότες – μέλη των θεατρικών ομάδων του Δήμου Αλίμου – οι οποίοι πλαισιώνονται από επαγγελματίες ηθοποιούς.

Το φιλμ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στον Άλιμο, αναδεικνύοντας τις τοπικές υποδομές και το φυσικό τοπίο.

Μην το χάσετε.