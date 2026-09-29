Ο Γιώργος Λάνθιμος ετοίμασε ένα μεγάλο αφιέρωμα με θρυλικές ταινίες για τις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕΔ με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου.

Μετά την περσινή τιμητική παρουσία του Γιώργου Λάνθιμου στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» για την πανελλήνια πρεμιέρα της «Βουγονίας», ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει τον ρόλο curator και προσκαλεί το κοινό των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας να ανακαλύψει μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος.

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Οι επιλογές του Γιώργου Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ανορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης, γυναικείας χειραφέτησης και απαγορευμένων παιχνιδιών έρωτα και θανάτου. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ και απρόβλεπτο κινηματογραφικό φάσμα, το οποίο σας προτείνουμε να ανακαλύψετε.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι ταινίες του αφιερώματος

Φωτιά πυροσβέστες! (1967)

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Μια ετήσια γιορτή εθελοντών πυροσβεστών μετατρέπεται σε χάος και παρωδία. Ο Μίλος Φόρμαν παρουσιάζει με πικρό χιούμορ την κατάρρευση του αυταρχισμού στην τελευταία του τσεχοσλοβακική ταινία.

Γουάντα (1970)

Μια γυναίκα σε οικονομική και ψυχική δυσχέρεια περιπλανιέται στη βιομηχανική Πενσυλβανία, ψάχνοντας να βρει το δρόμο της. Η ήσυχη απόγνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποδίδονται με ρεαλισμό και ευαισθησία.

Αποκατάσταση από το Αρχείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του UCLA με χρηματοδότηση από το The Film Foundation και τη Gucci.

Η Τριλογία του Μπιλ Ντάγκλας (1972-1978)

Οι ταινίες της «Τριλογίας» αφηγούνται με εικαστική λιτότητα και συγκίνηση τα δύσκολα παιδικά χρόνια στη σκυθρωπή μεταπολεμική Σκωτία, καταγράφοντας με τρυφερότητα την εγκατάλειψη, τη φτώχεια, αλλά και τις απρόσμενες στιγμές ομορφιάς και ελπίδας.

Μάικι και Νίκι (1976)

Ο Τζον Κασσαβέτης και ο Πίτερ Φολκ ενσαρκώνουν δύο άνδρες που περιπλανιούνται μια νύχτα στην πόλη, κυνηγημένοι και αντιμέτωποι με τον φόβο του θανάτου. Η ταινία αποτυπώνει με ένταση τη γλυκόπικρη προσπάθειά τους να συμφιλιωθούν με τα λάθη τους και το πέρασμα του χρόνου.

Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο (1995)

Η ιστορία μιας ανυπότακτης έφηβης παρουσιάζεται ως μια τρυφερή σάτιρα της μοναξιάς και της ανάγκης για αποδοχή. Με μαύρο χιούμορ και διεισδυτική ματιά, η ταινία αποδομεί την αθωότητα της εφηβείας και αναδεικνύει τον αγώνα για ένταξη σε έναν εχθρικό ενήλικο κόσμο.

American movie (1999)

Ντοκιμαντέρ για έναν σκηνοθέτη από το Ουισκόνσιν που, με ελάχιστα μέσα, προσπαθεί να γυρίσει μια ταινία τρόμου, που αποτυπώνει το πείσμα, το χιούμορ και τον ρομαντισμό της προσπάθειάς του.

Γουέντι και Λούσι (2008)

Η Γουέντι ξεμένει σε πόλη του Όρεγκον και χάνει τη σκυλίτσα της, βιώνοντας τη μοναξιά και την περιθωριοποίηση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ταινία για την επιβίωση και την ατομική ελευθερία.

Ο άγνωστος της λίμνης (2013)

Σε μια απομονωμένη λίμνη, ο Φρανκ ερωτεύεται έναν επικίνδυνο άνδρα και γίνεται μάρτυρας εγκλήματος. Αντί να απομακρυνθεί, μπλέκει σε παιχνίδι εμμονής και πάθους. Το θρίλερ εξερευνά τα ασαφή όρια μεταξύ ηδονής, φόβου και αυτοκαταστροφής.