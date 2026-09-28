Ελένη Προκοπίου: Από τη «λάμψη» του σινεμά, σε μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – Οι μεγάλες συνεργασίες της

Η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μία από τις πιο αιθέριες και ξεχωριστές παρουσίες της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τον χορό και τη χορογραφία. Με τα εκφραστικά της μάτια, το αριστοκρατικό της παράστημα και τη σπάνια πλαστικότητα στις κινήσεις της, σφράγισε μερικά από τα μεγαλύτερα μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ. Ο θάνατός της, την Κυριακή (27-09-2026) σε ηλικία 87 ετών, προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη στους δικούς της ανθρώπους.

Η σχέση της με την τέχνη ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς η μεγάλη της αγάπη ήταν ο χορός. Η Ελένη Προκοπίου σπούδασε κλασικό μπαλέτο και διέθετε μια φυσική χάρη που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Έκανε την πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο σε ηλικία μόλις 14 ετών, ως μέλος του χορού, ξεχωρίζοντας αμέσως για την τεχνική και τη ζωντάνια της.

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Η καριέρα της απογειώθηκε μέσα από δύο εμβληματικές συνεργασίες που άφησαν εποχή: Με τον Βαγγέλη Σειληνό αποτέλεσαν ένα από τα πιο εκρηκτικά και συγχρονισμένα χορευτικά ζευγάρια του θεάτρου και του σινεμά. Οι χορογραφίες τους στα μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη παραμένουν μέχρι σήμερα υποδείγματα αισθητικής και πάθους.

Η καριέρα της ξεκίνησε από τον χορό και την οδήγησε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 23 ταινίες από το 1960 έως το 1972, πριν επιλέξει να αποσυρθεί για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Παρά τη σύντομη πορεία της, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της και τιμήθηκε για τη συνολική της προσφορά.

Με τον Γιώργο Πάντζα υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα «ρομαντικά ζευγάρια» της μεγάλης οθόνης. Η χημεία τους νεανική και γεμάτη χιούμορ, χάρισε στο κοινό αξέχαστες στιγμές σε ταινίες όπως «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης» και «Οι Κυρίες της Αυλής».

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Οι σταθμοί της καριέρας της

«Μικρές Αφροδίτες» (1963): Η συμμετοχή της στην αριστουργηματική, βραβευμένη ταινία του Νίκου Κούνδουρου, όπου η Προκοπίου έφερε μια διαφορετική, πιο ποιητική και εικαστική διάσταση στην οθόνη.

«Ραντεβού στον Αέρα» (1966): Ως Μαίρη, στο πλευρό των Κώστα Βουτσά, Ρένας Βλαχοπούλου και Μάρθας Καραγιάννη, παραδίδει μαθήματα στυλ και κίνησης.

«Οι Κυρίες της Αυλής» (1966): Η σκηνή όπου χορεύει και τραγουδάει, αναδεικνύοντας το απόλυτο μπρίο και τη θετική της ενέργεια.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο και απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη. Η ίδια επέλεξε να αποσυρθεί από την ενεργό καλλιτεχνική δράση και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Δεν ακολούθησε τον δρόμο πολλών συναδέλφων της που παρέμειναν για δεκαετίες μπροστά στις κάμερες. Προτίμησε μια διαφορετική ζωή, μακριά από τη δημοσιότητα.

Το 2006 τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Η Ελένη Προκοπίου δεν «γέρασε» ποτέ στη συνείδηση του κοινού, καθώς η απόφασή της να αποσυρθεί νωρίς κλείδωσε την εικόνα της στο χρόνο ως ένα αιώνιο, λαμπερό κορίτσι. Η πρόσφατη απώλειά της κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο της εποχής της αθωότητας του ελληνικού σινεμά, αλλά οι χορευτικές της φιγούρες θα συνεχίσουν να μας μαγεύουν κάθε φορά που ανάβει η οθόνη.