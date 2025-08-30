Το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη έρχεται στο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη

Το «Hotel Amour», το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις πόρτες του, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το μιούζικαλ «Hotel Amour», ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται.

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος;

Αυτή η δουλειά αποτελεί τη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη «Απλή Μετάβαση». Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου. Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Η παράσταση θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Χορογραφίες: Νεφέλη Θεοδότου

Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Παξεβάνης

Φωνητική διδασκαλία: Απόστολος Ψυχράμης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης

Trailer – Φωτογραφίες – Graphic Design: Χρήστος Συμεωνίδης

Social Media: Pop Communications – Κάλλη Μαυρογένη

Παίζουν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη

Ζωντανή ορχήστρα:

Αντώνης Παλαμάρης – Επιμέλεια ορχήστρας, πιάνο, πλήκτρα

Κωστής Πυρένης – Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος – Μπάσο

Δημήτρης Τσόλης – Τύμπανα

Από 20 Οκτωβρίου

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00