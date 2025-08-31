Abra Ovata: Γαστρονομικά πυροτεχνήματα σε ειδυλλιακό σκηνικό

Αν είχατε κάποτε συνδέσει στο μυαλό σας τη Λίμνη της Βουλιαγμένης με κάτι «παλιακό» είναι σίγουρο πως το Abra Ovata σας έχει κάνει να αλλάξετε γνώμη. Ήδη με την άφιξή του δύο χρόνια πριν έκανε πολλούς να στρέψουν το βλέμμα τους σε αυτό το απίστευτης ομορφιάς σημείο του αθηναϊκού νότου, που είχε αφεθεί στη μοίρα του φιλοξενώντας πρότζεκτς που δεν του ταίριαζαν. Φέτος, το εστιατόριο είναι ακόμη πιο γοητευτικό, έχοντας βρει τα πατήματά του, ενώ και το design της παραλίας- όχθης της λίμνης έχει γίνει ακόμη κομψότερο, καθώς το έχει επιμεληθεί η Zeus & Dion.

Το ονειρεμένο σκηνικό δεν είναι το μόνο που αφήνει άφωνο κάθε επισκέπτη: στο Abra Ovata ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι η γεύση, ειδικά όταν σουρουπώνει και η ώρα του δείπνου ξεκινά. Όπως πέρσι έτσι και φέτος, το μενού υπογράφει ο ταλαντούχος chef John Σκοτίδας κάνοντας αυτό που ξέρει καλά, δηλαδή να εμπνέεται από στις τις multi-ethnic ρίζες του (ο μπαμπάς του είναι Έλληνας, η μαμά του Φιλιππινεζο-Κινέζα, ενώ ο ίδιος έχει μεγαλώσει στον Παναμά) και να «μεταφράζει» αυτή την έμπνευση μαγειρικά, προτείνοντας αληθινά fusion πιάτα, φτιαγμένα με άρτιες τεχνικές, εντάσεις και νοστιμιά. Στο τελικό αποτέλεσμα έχει συμβάλλει η πολύχρονη εμπειρία του στο Λονδίνο, το στυλ των sea food restaurants στην Ισπανία που τόσο θαυμάζει και φυσικά το γεγονός ότι στο πλευρό του έχει τον έμπειρο Βαγγέλη Δαγδελένη ως head chef και τον sous-chef Γιάννη Αλίμπαλη.

Έχοντας φόντο το νερό και τους επιβλητικά φωτισμένους βράχους, θα ξεκινήσετε με το εξαιρετικό ψωμί που συνοδεύεται από το βούτυρο hoisin προσθέτοντας δίπλα του τη βελούδινη ταραμοσαλάτα, αρωματισμένη με kaffir lime και τη signature τυροκαυτερή με gochujang, δηλαδή την spicy πάστα από τσίλι σε ζύμωση με καταγωγή από την Κορέα. Ακολουθώντας την προτροπή του σεφ, εμείς κατόπιν περάσαμε “αθηναϊκή” με καβούρι και αβγοτάραχο που θυμίζει στο στήσιμο nigiri, έτσι όπως πατά πάνω στο κράκερ από crispy rice, ενώ κατόπιν σειρά πήρε, το φουλ στην αρωματική φρεσκάδα εξωτικό λαβράκι σεβίτσε μέσα σε μια κρύα κακαβιά με leche de tigre.

Η comfort νοστιμιά και η φινέτσα που διακρίνει τη μαγειρική, ελληνο-ασιατική φιλοσοφία του John Σκοτίδα όμως κατά τη γνώμη μας αναδεικνύεται σε απόλυτο βαθμό στο άψογα τηγανισμένο λαβράκι που σερβίρεται πάνω σε ένα μικρό σωρό από φρέσκα κρεμμυδάκια και αλ ντέντε άγρια χόρτα μέσα σε ζωμό σόγιας: πρωτοτυπία, άψογη ισορροπία και τεχνική συνυπάρχουν αποδεικνύοντας στην πράξη πως κάτι τόσο λιτό, μπορεί να είναι απίστευτα νόστιμο, αν το «χέρι» που το φτιάχνει ξέρει τι κάνει.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί στο Abra Ovata η paella, η οποία κυκλοφορεί σε τρεις εκδοχές. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ανάμεσα στην η paella θαλασσινών, στην paella του αγρότη με πάπια, συκωτάκια κοτόπουλου και sobrasada και στην η paella γεμιστά που την εμπλουτίζει με τσαλαφούτι και δυόσμο. Και οι τρεις έρχονται ψημένες όπως τις φτιάχνουν στην Ισπανία, οπότε όχι η στρώση του καψαλισμένου ρυζιού στον πάτο δεν οφείλεται σε λάθος στην κουζίνα, αλλά στην απόδοση της αυθεντικής συνταγής.

Για να συνοδεύσετε όλα τα παραπάνω υπάρχει μια λίστα κρασιών με επιλογές από τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και σύντομα θα μπορεί να στέκεται άξια δίπλα στο φαγητό. Χάρη στη φροντίδα της Φωτεινής Γούλα το σέρβις έχει τη ροή που πρέπει για να απολαύσετε το pampering χωρίς να πνίγεστε, ενώ το κλασικό μεν ανάλαφρο δε banoffee με αλμυρή καραμέλα και αλμυρό «χώμα» σοκολάτας της ικανότατης pastry chef Καλλιόπης Μάρου θα σας κάνει να φύγετε με το χαμόγελο στα χείλη.

Λίμνη Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη, τηλ. 210-8962220

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά από το πρωί, προσφέροντας σνακ στις lounge περιοχές και την περιοχή των κολυμβητών από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Στον χώρο του εστιατορίου μεσημεριανό από τις 12.30 μ.μ. και βραδινό από τις 7.30 μ.μ.

Κόστος: €50 – €70/ άτομο