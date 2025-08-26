“Best Of” Pelagos on Tour: Ο Luca Piscazzi σε ένα γευστικό ταξίδι αναμνήσεων

Υπάρχουν μενού που σου κάνουν εντύπωση, αλλά κι εκείνα που σε ταξιδεύουν στ’ αλήθεια. Το “Best Of” του Pelagos ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο Luca Piscazzi, ο Ιταλός σεφ που έβαλε τη Βουλιαγμένη στον Michelin χάρτη, αποφάσισε φέτος να συγκεντρώσει τα highlights της τριετούς περιοδείας του Pelagos on Tour και να τις φέρει πίσω στην ατμοσφαιρική βεράντα του Four Seasons Astir Palace, που παρεμπιπτόντως διαθέτει την πιο μαγική θέα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η ιδέα του Pelagos on Tour γεννήθηκε το 2021: από την Κρήτη και τη Σίφνο, μέχρι τη Σαντορίνη και την Κάλυμνο, ο Piscazzi έψαξε εκεί που η πρώτη ύλη έχει ακόμη όνομα και πρόσωπο. Συνάντησε τους καλύτερους παραγωγούς, έφαγε με ντόπιους σε αυλές, αλλά δοκίμασε και τα καλά εστιατόρια, μίλησε με οινοποιούς που αφηγούνται τη σοδειά σαν παραμύθι και με νοικοκυρές που μαγειρεύουν αλάνθαστα, ακολουθώντας την καρδιά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν, αφού ξεψάχνισε καλά τις παραδοσιακές συνταγές, γύρισε πίσω. Με έμπνευση αυτή τη γνώση, δημιούργησε τα δικά του πιάτα, κάνοντας focus σε ένα υλικό για το κάθε ένα από και χρησιμοποιώντας τεχνικές υψηλού επιπέδου, χωρίς ποτέ να ξεχνά την ελληνικότητα. Οι συνθέσεις του ξεχώρισαν για τη γευστική πολυπλοκότητά τους, τη φρεσκάδα και τις ισορροπημένες εντάσεις τους, ενώ αν κρίνουμε από τα σχόλια όσων τα δοκίμασαν, ο Piscazzi πέτυχε τον στόχο του: κατόρθωσε να αφηγηθεί την ιστορία όσων έζησε.

Το φετινό μενού δεν ανακαλύπτει έναν καινούριο τόπο, αλλά συγκεντρώνει τις αγαπημένες δημιουργίες των τελευταίων τριών ετών. Μη βιαστείτε όμως να βγάλετε εύκολα συμπεράσματα. Δεν πρόκειται για μια λίστα απλά με τα “greatest hits”, αλλά για ένα σχόλιο πάνω στην εποχικότητα και στη νοστιμιά, χωρίς φτιασίδια, το οποίο διατίθεται σε εκδοχή degustation και à la carte. Ας πάρουμε για παράδειγμα την “ανάμνηση” από τη Σαντορίνη που ζωντανεύει μέσα από το αριστουργηματικό “Pomodoro”. Πρόκειται για μια εικονική ντομάτα, γεμιστή με κρέμα λιαστής ντομάτας με χαβιάρι, η οποία στη βάση της έχει νερό από καρπούζι αρωματισμένο με τζίντζερ και λουίζα: αν το ελληνικό καλοκαίρι χωρούσε σε ένα πιάτο, τότε θα ήταν αυτό.

Στα κυρίως, η άψογα ψημένη γλώσσα με φασκόμηλο, πιπέρι Padrón, βατόμουρο και σάλτσα σαμπάνιας είναι αφιερωμένη στη Σίφνο και αποτελεί παράδειγμα haute cuisine, ενώ το κουνέλι με αστακό που τιμά την Κρήτη, δίνει την surf ‘n’ turf χροιά, παίζει έξυπνα με τα όρια του τολμηρού και αβαντάρεται εξαιρετικά από την bisque βαθιάς νοστιμιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιάτο όμως που κατά τη γνώμη μας μπορεί άνετα να πρωταγωνιστήσει σε ένα masterclass δεξιοτεχνίας δεν είναι άλλο από το “Spinialo”, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ομώνυμη σπεσιαλιτέ της Καλύμνου με την έντονα ιωδιούχο γεύση. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κρύα calamarata, σκεπασμένη με ωμή, ψιλοκομμένη γαρίδα, που την περιχύνουν με μια σάλτσα σπινιάλο και έτσι την απογειώνουν γευστικά – η αίσθηση που σου αφήνει μετά είναι ίδια με αυτή μιας βαθιάς βουτιάς στη θάλασσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pelagos Restaurant at Four Seasons Astir Palace Athens (@pelagosathens)

Εμείς δοκιμάσαμε το μενού γευσιγνωσίας, αλλά αν διαλέγαμε κάτι από το à la carte αυτό θα ήταν σίγουρα η εθιστική κρύα Caviar Pasta του Luca Piscazzi, φτιαγμένη από σπαγγέτι setaro μέσα σε emulsion από αχιβάδες με σάλτσα αμυγδάλου και χαβιάρι Kristal. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με έναν ζουμερό Baba au rum που μοσχοβολά μπανάνα, ενώ όλα αυτά συνοδεύονται από την άψογη λίστα του νέου wine director Jan Konetzki, ο οποίος έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές ως Καλύτερος Σομελιέ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Pelagos, η πολυτέλεια είναι διάχυτη, αλλά ποτέ επιτηδευμένη. Είναι το είδος του fine dining που σπάει τους κανόνες του «καθωσπρέπει». Η υψηλή φινέτσα του φαγητού κρύβει στον πυρήνα της ατόφια γεύση, γιατί και ο ίδιος ο σεφ ενδιαφέρεται να ευχαριστήσει τον επισκέπτη του με νοστιμιά κι όχι με θεατρινισμούς. Το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να καθίσει αναπαυτικά, να αφεθεί στο περιποιητικό σέρβις και να αφήσει το βλέμμα να χαθεί στη θάλασσα. Περιμένοντας την επόμενη μπουκιά, το “ταξίδι” δεν σταματά να σε εκπλήσσει.

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 2108901192

Κόστος: Το 6 πιάτων μενού Pelagos on Tour κοστίζει 145 €/άτομο. Προσφέρονται και δύο wine pairing menu με 90€ (Corals of Pelagos) και 185€ (A String of Pearls) αντίστοιχα.