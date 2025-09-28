Cash Athens 2.0: Η Nikkei ταυτότητα και η αστική φινέτσα επιστρέφουν στο Κεφαλάρι

Τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα τελικά. Το Cash Athens στο Κεφαλάρι επανέρχεται με νέα δυναμική, βάζοντας στο επίκεντρο μια κουζίνα που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και στην τεχνική, στην εξωστρέφεια και στην κομψότητα. Η ανακαινισμένη αυλή του, στα λευκά και στα μπλε, είναι πιο ατμοσφαιρική από ποτέ και αποπνέει μια σικάτη χαλαρότητα με αύρα Κυκλάδων.

Η ουσιαστική αλλαγή δεν αφορά όμως τον εξωτερικό χώρο, αλλά το φαγητό, καθώς ο chef Θάνος Στασινός, γνωστός για την ειδίκευσή του στη Nikkei κουζίνα, υπογράφει το νέο μενού. Και ήδη από την πρώτη ανάγνωση, φαίνεται πως θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Έχει δομή, ταυτότητα και ξεκάθαρη αισθητική, ενώ εστιάζει σε ωμά πιάτα, sushi με λεπτότητα στην απόδοση, σύγχρονες εκτελέσεις και έντονες επιρροές από Ιαπωνία και Νοτιοανατολική Ασία.

Από την ενότητα με τα ωμά δοκιμάσαμε το ceviche λαβράκι με γλυκοπατάτα και μάνγκο είναι υποδειγματικό σε σύνθεση, – δεν περιμέναμε κάτι άλλο βέβαια από τον Στασινό- με οξύτητα που στέκεται ακριβώς εκεί που πρέπει και αρώματα που ξεδιπλώνονται όσο το ανακατεύεις. Αλλά το πιάτο που ξεκάθαρα κλέβει την παράσταση είναι οι ταλιατέλες αγγουριού με καβούρι και γλυκιά σάλτσα ponzu, καθώς είναι δροσερές, με μια ελαφρά καυτερή αιχμή που τις αναδεικνύει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του μενού. Το sushi section, αν και πιο compact, δείχνει σιγουριά: από το spicy tuna roll μέχρι το king crab roll, όλα είναι δουλεμένα με λεπτότητα, συνεκτικό ρύζι και ισορροπία.

Στα ζεστά μικρά πιάτα, η προσθήκη της στάκας Κάσου στα gyozas δίνει ενδιαφέρον και έναν fusion πλούτο που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort και το εξωτικό, κλείνοντας το μάτι στην ελληνική παράδοση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι γαρίδες tempura με τη σάλτσα πρασοσέλινου, χωρίς να χάνουν τον ασιατικό χαρακτήρα τους, ενώ εντυπωσιακά νόστιμο είναι το nigiri με χέλι Άρτας estofado (τεχνική μαγειρικής που παραπέμπει στο στιφάδο), κρεμμύδια σιγομαγειρεμένα σε bisque, katsuobushi (νιφάδες παλαμίδας, βασικό υλικό της ιαπωνικής κουζίνας) και matcha (λεπτή σκόνη από φύλλα πράσινου τσαγιού).

Για κυρίως οι επιλογές είναι πιο «ασφαλείς», προς το παρόν τουλάχιστον, όμως δεν λείπουν οι πινελιές που μαρτυρούν το στιβαρό χέρι του σεφ. Εμείς δοκιμάσαμε ένα άψογα ψημένο, αμερικάνικο flap staek από black angus, το οποίο συνοδέψαμε με σπαράγγια σχάρας και βουτυράτο πουρέ πατάτας με τρούφα και δεν το μετανιώσαμε.

Στα γλυκά, το mille-feuille με φιστίκι Αιγίνης και matcha είναι αέρινο, με τραγανό φύλλο και κρέμα που έχει βάθος, όχι απλώς γλυκύτητα, ενώ υπάρχει και η εναλλακτική του να διαλέξετε namelaka σοκολάτας με passion fruit και crumble χαρουπιού και παγωτό από συριανό λουκούμι που «παίζει» με την ένταση και την οξύτητα.

Η λίστα κρασιών, που έχει επιμεληθεί ο Βασίλης Ξύστρας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το ευγενικό σέρβις, συνομιλεί σωστά με την κουζίνα, δίνοντας τόσο διεθνείς επιλογές όσο και ελληνικές ετικέτες που στηρίζουν το concept χωρίς περιττές φλυαρίες – εμείς για παράδειγμα, προτιμήσαμε για τα πρώτα στάδια του δείπνου μας ένα Pétale de Rose ένα ροζέ φρέσκο και δροσερό, από τη διάσημη Προβηγκία που ταιριάζει ιδανικά με εξωτικά και έθνικ πιάτα. Αλλά ακόμη κι αν δεν θέλετε κρασί, υπάρχει η λίστα με τα signature cocktails, τα οποία προσθέτουν επιπλέον πόντους απόλαυσης του δείπνου στην αυλής, όσο ο καιρός είναι ακόμη γλυκός.

Ανάμεσα σε μπλε μαξιλάρια και πράσινες φυλλωσιές, το Cash Athens ξαναγράφει την ιστορία του με γεύσεις που έχουν ταυτότητα και ατμόσφαιρα που μένει στη μνήμη. Το comeback του δεν είναι θορυβώδες, αλλά ουσιαστικό. Ο Στασινός άλλωστε δεν προσπαθεί απλώς να αναβιώσει το παρελθόν. Ποντάρει στη γεύση με αυτοπεποίθηση. Και δείχνει ξεκάθαρα πως αυτή τη φορά το comeback του αγαπημένου εστιατορίου στο Κεφαλάρι δεν είναι θορυβώδες, αλλά ουσιαστικό.

Info: Δηληγιάννη 54, Κηφισιά, τηλ. 2121004772

Κόστος €65 – €80/ άτομο, χωρίς ποτό