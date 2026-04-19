Kissa Athens: νέο bar restaurant στο Κολωνάκι με ιαπωνική βάση και fusion επιρροές

Στην οδό Λεβέντη, η λογική της kissa μεταφέρεται σε ένα σύγχρονο, αστικό περιβάλλον, με μενού που κινείται ανάμεσα σε ramen, yakitori, gyoza, ξεκινώντας από την Ιαπωνία, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν.

Τι είναι όμως η kissa; Η λέξη δεν αφορά το συμπαθές κατά τα άλλα πτηνό. Παραπέμπει στα ιαπωνικά kissaten, τα παραδοσιακά καφέ που συνδέθηκαν με την καθημερινή αστική ζωή της Ιαπωνίας του 20ου αιώνα και σε αρκετές περιπτώσεις, με την ακρόαση μουσικής. Διάσημα, για παράδειγμα, ήταν τα jazz kissa στα οποία οι πελάτες πήγαιναν για να χαλαρώσουν, ακούγοντας δίσκους τζαζ. Από αυτή την αφετηρία ξεκινά και το Kissa Athens, μεταφέροντας την ιδέα σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον, με τον χώρο, τον ήχο και το φαγητό να συνυπάρχουν και να λειτουργούν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιατόριο είναι μικρό, με μόλις 38 θέσεις, κόκκινο φωτισμό, καναπέδες, τραπέζια με εννοείται- κόκκινη φορμάικα, ξύλινο ταβάνι και φωτιστικά που παραπέμπουν σε κορμούς μπαμπού και υπενθυμίζουν τις ασιατικές καταβολές. Στην είσοδο βρίσκεται η μπάρα, ενώ ο DJ έχει τη δική του θέση μέσα στον χώρο, στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει ότι η μουσική δεν αντιμετωπίζεται ως συμπλήρωμα, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του εστιατορίου.

Πίσω από την ιδέα βρίσκονται οι Νίκος Ζήκος και Ιωάννης Ναθαναήλ, ενώ το μενού υπογράφει ο Θάνος Στασινός, έχοντας στο πλευρό του τη σταθερή εδώ και μια δεκαετία συνεργάτιδά του Βασιλική Βλάχου ως head chef. Το μαγειρικό στίγμα είναι σαφές: φαγητό χωρίς περιττές επισημότητες, πιάτα για να τα μοιράζονται οι παρέες και μια κουζίνα που αντλεί στοιχεία από ιαπωνικές τεχνικές και συνταγές, χωρίς να εγκλωβίζεται αυστηρά μέσα σε αυτές. Κι αν αναλογιστεί κανείς την επαγγελματική πορεία του Στασινού και την πολυετή του εμπειρία στη ΝΙΚΚΕΙ- λατινοαμερικάνικη κουζίνα, αυτό είναι κάτι αναμενόμενο.

Η αρχή γίνεται με τα spicy edamame με garlic oil, ενώ από τα πρώτα πιάτα ξεχωρίζουν τα nori tacos με τσιπούρα ταρτάρ, γλυκιά σος σόγιας και furikake, καθώς και το seabass tartare με kumquat, lychee, πράσινο miso και leche de tigre. Στην ίδια λογική κινούνται και οι rock shrimp tempura με yellow curry mayo, ένα πιάτο που ενισχύει τη πιο comfort πλευρά του μενού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ενότητα του γκριλ, το βαθιάς νοστιμιάς kinoko-kushi ένα «σουβλάκι» με king oyster μανιτάρι, ραπανάκι και φιστίκι Αιγίνης αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία που δίνεται και στις vegetarian επιλογές, ενώ στα ζεστά ξεχωρίζουν οι υποδειγματικές beef gyoza με σάλτσα από ρίζα τάρο, λάδι μυρωδικών, furikake και achiote, ένα λατινοαμερικάνικο καρύκευμα, το οποίο προσθέτει ακόμη μία πολιτισμική αναφορά στο πιάτο. Στο ίδιο ύφος εντάσσεται και η καψαλισμένη μελιτζάνα με γλυκιά miso και λεπτές ροδέλες chorizo, ένα πιάτο που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Εννοείται μην φύγεις, χωρίς να παραγγείλεις τις γαρίδες tempura με yellow carry mayo, το τραγανό σνακ – star του καταλόγου.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις ικανές να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου όπως το πρωτότυπο Tokyo Dog με πατατόψωμο bao, καραμελωμένο κρεμμύδι, chilli bean sauce και λεπτό μοσχαρίσιο λουκάνικο, αλλά και τα χορταστικά udon με πάπια, edamame, μανιτάρια, κολοκύθι, καρότο, καλαμπόκι και σάλτσα με βάση τη hoisin. Αξίζει, επίσης, να δοκιμάσεις το ramen με iberico, το τηγανητό ρύζι με κοτόπουλο, το υποδειγματικό beef tataki με wafu sauce και τα ζουμερά σουβλάκια gyu-gushi (yakitori μοσχάρι).

Σε ό,τι αφορά στο ποτό, η Kissa κινείται ευέλικτα: signature κοκτέιλ, μπίρες, σάκε, ιαπωνικά ουίσκι και επιλεγμένες ετικέτες κρασιού συνθέτουν μια λίστα που προορίζεται να στηρίξει τόσο το φαγητό όσο και τη συνολική παραμονή στον χώρο. Tο γλυκό τέλος «γράφεται» σχετικά ήπια -σε σχέση με το υπόλοιπο, φουλ στις εντάσεις μενού- με μότσι με λεβάντα, λευκή σοκολάτα και τόνκα, αλλά και καμένο τσιζκέικ με yuzu και matcha.

Η Kissa Athens δεν είναι ένα αυστηρά ιαπωνικό εστιατόριο, αλλά μια πιο ελεύθερη, σύγχρονη πρόταση που χρησιμοποιεί την ιαπωνική βάση ως αφετηρία και «χτίζει» πάνω της. Δεν προσπαθεί να οριστεί με ακρίβεια, αλλά αφήνει τα όρια σκόπιμα ανοιχτά και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία του: εδώ, τρως και διασκεδάζεις ταυτόχρονα. Σε πόσα μέρη στην Αθήνα μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να «κλάψει» το πορτοφόλι σου;

Info

Λεβέντη 5, Κολωνάκι