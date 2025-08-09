Ταβέρνα Οικονόμου: H καλλιτεχνική εκδοχή της νοστιμιάς

Η Ταβέρνα Οικονόμου, με ιστορία από το 1930, ξεκίνησε την «καριέρα» της αρχικά ως μαγειρείο. Τότε, μάλιστα, λεγόταν Ζέφυρος και επί της ουσίας ήταν το μέρος που ο Γιάννης Οικονόμου σέρβιρε τα μαγειρευτά, τα οποία έφτιαχνε στο κουζινάκι του σπιτιού του. Χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια και να φτάσουμε στη δεκαετία του 1970 ώστε να μπει το επίθετο του ιδιοκτήτη στη μαρκίζα, από τον γιο του τον Νίκο Οικονόμου.

Το 2000, η επιχείρηση πέρασε στα χέρια του άξιου Κώστα Διαμαντή, ενώ στο ενδιάμεσο από το εστιατόριο πέρασαν αμέτρητοι πελάτες, αλλά και η αφρόκρεμα της ελληνικής ιντελιγκέντσιας. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε για την Ταβέρνα Οικονόμου το 2023, όταν το θρυλικό στέκι πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Φίλιππου Τσαγκρίδη.

Οι φανατικοί φίλοι του ξέρουν καλά ότι παρά τη αλλαγή σκυτάλης στην ιδιοκτησία η Ταβέρνα Οικονόμου παραμένει σταθερά ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για όσους αναζητούν το γνήσιο, παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και οι παρεμβάσεις που έγιναν, αφορούν στη βελτίωση του επιπέδου. Πίσω από τις κατσαρόλες, για παράδειγμα, εξακολουθεί να βρίσκεται η κυρία Γαρουφαλιά Γκικοπούλη, που δεν παύει να εντυπωσιάζει με τα λαδερά της -aka τις άφταστες μελιτζάνες ιμάμ– και τα τηγανητά κεφτεδάκια της. Η διαφορά όμως στην ποιότητα της πρώτης ύλης είναι αισθητή, καθώς πλέον όλα, από τα λαχανικά και τα κρέατα μέχρι τα όσπρια και τα τυριά, όπως η βαρελίσια φέτα, η κεφαλογραβιέρα από την Αμφιλοχία και το βολάκι Άνδρου προέρχονται από μικρούς Έλληνες παραγωγούς.

Τώρα το καλοκαίρι θα κατα-ευχαριστηθείτε τις μπάμιες και τα «ορφανά» γεμιστά, ενώ αντί για τους λαχανοντολμάδες που αποτελούν διαχρονικά ένα από τα δυνατά πιάτα του εστιατορίου, διαλέξτε τους ντολμάδες σε αμπελόφυλλο και δεν θα χάσετε. Η τυροκαυτερή έχει την τσαχπινιά που της αρμόζει, το τζατζίκι είναι επίσης δυνατό όπως πρέπει, ενώ ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον κρασάτο κόκορα, με την πλούσια σάλτσα ντομάτας και στο βαθιάς νοστιμιάς κουνέλι στιφάδο, δυο πιάτα που για να γίνουν άψογα χρειάζεται η φροντίδα μιας καλονοικοκυράς κι ας ακούγεται αυτό ρομαντικό.

Βρήκαμε το σαγανάκι κάπως πιο λιπαρό από ότι το γευτήκαμε την προηγούμενη φορά και τις πατάτες φούρνου λίγο παραπάνω «βρασμένες» στα υγρά τους στο ταψί, αλλά κανένα από αυτά τα πταίσματα δεν επηρεάζει τη διαχρονική αυθεντικότητα της Ταβέρνας Οικονόμου. Είναι από τους χώρους που δεν αλλάζουν είτε βρίσκεσαι μέσα στη σάλα είτε στα τραπεζάκια έξω, κάτω από τις ελιές, ενώ η κουζίνα της δεν έχει μυστικά καλές πρώτες ύλες, εποχικότητα και σεβασμός στην παράδοση.

Η λίστα κρασιών της Ταβέρνας Οικονόμου είναι αντάξια ενός εστιατορίου επιπέδου. Προσεγμένη, με άποψη, χάρη στο touch του Βασίλη Μπακάση και με επιλογές αποκλειστικά από τον ελληνικό αμπελώνα, περιλαμβάνει ετικέτες που ταιριάζουν με τα πιάτα. Θα τα βρείτε, μάλιστα, σε πολύ λογικές τιμές: η Αντιγόνη του Γιάννη Οικονόμου (2004) για παράδειγμα, ένα από τα πιο ακριβά κρασιά του καταλόγου που σε μια κάβα στοιχίζει 136€, εδώ χρεώνεται στα 160€, ενώ το πολύ ωραίο Ασύρτικο 34 του Καραμολέγκου (2021), το οποίο θα βρείτε στο ράφι περίπου 40€, θα το απολαύσετε στα 55€.

Πέρα πάντως από το φαγητό και το κρασί, αυτό που θα σας εντυπωσιάζει εξίσου είναι η καλλιτεχνική αύρα του χώρου. Όπως είναι γνωστό τους τοίχους της Ταβέρνας κοσμούσαν από παλιά έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι ως θαμώνες και φίλοι των παλιών ιδιοκτητών, τα δώρισαν με χαρά για να τα απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες. Αυτά εμπλουτίστηκαν με κομμάτια που προέρχονται από τη συλλογή του Φίλιππου Τσαγκρίδη. Ανάμεσά τους θα δείτε συνθέσεις από τον Αλέκο Φασιανό, τον Αλέξη Ακριθάκη, τον Γιάννη Ψυχοπαίδη και τον Σπύρο Βασιλείου.

Η σπουδαία αυτή συλλογή έχει ως αποκορύφωμα το έργο του τελευταίου «Απομεσήμερο» του 1972, το οποίο τραβά τα βλέμματα λόγω του μεγέθους του (146, 5 x 114 εκ) αλλά και του θέματός του. Έτσι, καθώς θα απολαμβάνετε το φαγητό σας, θα νιώθετε παράλληλα ότι είστε μέσα σε ένα ιδιαίτερο cabinet of curiosities – κι αυτό είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Βλέπετε, εδώ η Τέχνη δεν είναι απλώς διακοσμητική, αλλά θέμα ουσίας. Αποτελεί, μάλιστα, μια έξοχη αφορμή για κουβεντούλα, καθώς θα απολαμβάνετε τον χαλβά σας στο τέλος, μαζί με ένα παλαιωμένο τσίπουρο Παρπαρούση.

Τρώων 41 & Κυδαντιδών, Άνω Πετράλωνα

Tηλ: 2103467555

Τιμές: €20 – €25/ άτομο, χωρίς κρασί