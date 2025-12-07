Συνταγή για εύκολα κανελόνια με κιμά κοτόπουλο και μοτσαρέλα

Τα παιδιά αγαπούν τα κανελόνια και εμείς αγαπούμε να τα βλέπουμε να αδειάζουν τα πιάτα τους με ευχαρίστηση.

Ειδικά όταν το φαγητό είναι σπιτικό, ελαφρύ και φτιαγμένο με αγάπη και αγνά υλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά τα κανελόνια γίνονται με κιμά κοτόπουλου, κατά προτίμηση από μπούτι για περισσότερη νοστιμιά, αλλά κάλλιστα, μπορούμε να βάλουμε και από στήθος.

Είναι ευκολότερα από τα κλασικά κανελόνια, γιατί δεν χρειάζονται σάλτσα ντομάτας ή μπεσαμέλ για επικάλυψη.

Καλύπτουμε, απλώς, με μοτσαρέλα, που λιώνει υπέροχα και έτσι έχουμε το φαγάκι μας έτοιμο γρήγορα και τον μάγειρα ξεκούραστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κανελόνια με κιμά κοτόπουλο και μοτσαρέλα

Υλικά:

400 γρ κιμά κοτόπουλου από μπούτι

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο

1 πιπεριά Φλωρίνης σε μικρά καρέ

1 κουτί συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας(πασάτα)

13 κανελόνια

300 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα

αλάτι – πιπέρι – μπαχάρι – δαφνόφυλλο

1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το λάδι στην κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά.

Μετά από 5 λεπτά, ρίχνουμε τον κιμά κοτόπουλο και ανακατεύουμε μέχρι να αλλάξει χρώμα.

Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας, λίγο νεράκι να καλυφθεί, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι και το δαφνόφυλλο και αφήνουμε να βράσει, μέχρι να πιει τα περισσότερα υγρά του αλλά να μην στεγνώσει.

Ρίχνουμε το ζουμάκι της σάλτσας στον πάτο ενός μέτριου πυρέξ και γεμίζουμε τα κανελόνια, χωρίς να τα βράσουμε.

Κάθε ένα που γεμίζουμε, το τοποθετούμε στο πυρέξ.

Ρίχνουμε πάνω στα κανελόνια όση σάλτσα περίσσεψε και καλύπτουμε την επιφάνεια με τριμμένη μοτσαρέλα.

Ψήνουμε για 30 λεπτά, περίπου, στους 180° στον αέρα.

Μόλις λιώσει ωραία το τυράκι, είναι έτοιμα, τα βγάζουμε και σερβίρουμε, αφού σταθούν 10 λεπτά.