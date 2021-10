Λίγο μετά τη 1:00 το βράδυ Facebook, Instagram και Whatsapp λειτούργησαν και πάλι, μετά από έξι και πλέον ώρες που ήταν εκτός λειτουργίας.

Το «μπλακ άουτ» αυτό στο Facebook ήταν πρωτοφανές για τον γιγαντιαίο όμιλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήδη αντιμετωπίζει κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του.

Σύμφωνα με το Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ», η ομαλή λειτουργία των τους είχε σχεδόν αποκατασταθεί περί τη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

Η αποκατάσταση έγινε με χειροκίνητη επαναφορά των servers της εταιρείας. Όλος ο όγκος των αναρτήσεων στα social media πάντως έπεσε πάνω στο twitter, το οποίο με 3 λέξεις «ισοπέδωσε» τα όσα συνέβαιναν στο Facebook.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το πρόβλημα προκλήθηκε από τις αλλαγές που έγιναν στο πρωτόκολλο Border Gateway Protocol του Facebook.

Το «BGP» επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης στο διαδίκτυο και μεταφέρει τους χρήστες στους ιστότοπους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, βοηθώντας τους να τα αναγνωρίσουν σε αυτό που είναι γνωστό ως Domain Naming System».

«Από αξιόπιστη πηγή: Πρόσωπο από την προσπάθεια επαναφοράς λειτουργίας, είπε ότι η διακοπή προήλθε από μία συνηθισμένη ενημέρωση «BGP» που πήγε στραβά. Αλλά, η ενημέρωση απέκλεισε τους απομακρυσμένους χρήστες από την επαναφορά των αλλαγών και τα άτομα με φυσική πρόσβαση δεν είχαν δίκτυο/πρόσβαση. Οπότε, μπλοκαρίστηκαν αμφότεροι από την αναστροφή» έγραψε ο δημοσιογράφος Brian Krebs.

From trusted source: Person on FB recovery effort said the outage was from a routine BGP update gone wrong. But the update blocked remote users from reverting changes, and people with physical access didn’t have network/logical access. So blocked at both ends from reversing it.